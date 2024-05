Yarlen celebra chance no Botafogo e comenta lambreta: ‘É normal para mim’

Na última terça-feira (28/05), Yarlen atuou como titular no empate sem gols entre Junior Barranquilla e Botafogo, pela Libertadores. O atacante de 18 anos não ficou intimidado em campo e demonstrou muita personalidade na Colômbia.

“Fiquei muito feliz em entrar de titular, fiquei felizão. Além disso, minha família também. Afinal, estou realizando um sonho deles, de jogar Libertadores, ainda mais de titular. Fiz tudo certinho que o treinador pediu”, disse Yarlen ao “Canal do TF”.

Lambreta no segundo tempo

Em seguida, Yarlen comentou sobre um lance polêmico que protagonizou em campo. O atacante deu uma lambreta em cima de Homer Martínez no início do segundo tempo. A atitude do jogador alvinegro gerou revolta nos colombianos.

“Aquilo é normal para mim, eu fazia na base, mesmo perdendo, empatando ou ganhando. Eu falei que ia dar lambreta. Eu não ligo não, de quem reclamar. Qualquer um que vier reclamar comigo, vou ligar não. Vou lá e vou fazer de novo, porque é o meu futebol. Sempre gostei de fazer isso, dar lambreta, dar lençol, caneta, mesmo ganhando ou perdendo. Vem de mim mesmo”, afirmou Yarlen.

O Botafogo terminou na segunda colocação do Grupo D da Libertadores, com 10 pontos conquistados. Aliás, o Glorioso agora entra em campo no próximo sábado (01/05), diante do Corinthians, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Brasileirão.

