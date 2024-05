De virada, Atlético-MG derrota o Santos pelo Brasileirão Sub-20

Nesta quarta-feira (29), o Atlético-MG venceu o Santos por 2 a 1 na Vila Belmiro, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Galo saiu atrás do marcador, porém mostrou valentia e buscou o triunfo. Com o resultado, o time mineiro fica na nona colocação, com 13 pontos. Mesmo desempenho do Peixe, que ocupa a sétima posição.

Calendário

Na próxima rodada, o Santos vai atrás da reabilitação em casa diante do Grêmio. Enquanto isso, o Atlético-MG encara o Athletico, em Curitiba.

Primeiro tempo

O Santos iniciou o duelo em cima e conseguiu abrir o placar logo aos 9 minutos através de Matheus Lima. O Galo, mesmo em desvantagem, pressionou em busca do empate e conseguiu o objetivo com João Rafael.

Segundo tempo e virada do Atlético-MG

Na etapa final, o Santos iniciou melhor e tentou empurrar o Galo para o campo de defesa. Porém, a zaga mineira estava atenta e pouco sofreu. Nos minutos finais, com a eficiência de Vitinho, o Atlético-MG chegou ao gol da vitória e colou de vez no G-8 da competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.