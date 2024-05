Cruzeiro anuncia ação para revelar número da camisa de Cássio

O goleiro, aliás, é o primeiro reforço da nova gestão da SAF, agora sob direção do empresário Pedro Lourenço. A dúvida que paira fora da Toca da Raposa é se Cássio manterá o ’12’, número ao qual fez uso no Corinthians, onde se tornou ídolo.

Atualmente, tal numeração no Cruzeiro está com o lateral William. O número 1, tradicional para goleiros, está disponível no elenco.