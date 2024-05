CBF detalha jogos entre 10ª e 15ª rodadas do Brasileirão 2024

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira o desmembramento de seis rodadas do Brasileirão 2024. Após confirmar a volta do torneio para o próximo fim de semana, a entidade detalhou os jogos das 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e 15ª rodadas.

Por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, todos os jogos de Grêmio e Internacional como mandantes ainda não têm locais definidos. Os dias das partidas, porém, já estão confirmados. O clássico Gre-Nal será no dia 23 de junho, às 16h (de Brasília), mas não acontecerá no Maracanã, como havia expectativa. No mesmo dia e horário, Fluminense e Flamengo se enfrentam no estádio carioca.

Nas próximas três rodadas, o Grêmio fará duas partidas como mandante, enquanto o Inter jogará uma vez na condição de local. O Imortal vai encarar o Red Bull Bragantino no Couto Pereira, em Curitiba, na sétima rodada, e o Botafogo no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na nona rodada. Já o Colorado, contudo, enfrentará o São Paulo no Heriberto Hülse, em Criciúma, na oitava rodada.

No Conselho Técnico realizado na última segunda-feira, ficou definido que partidas atrasadas acontecerão na Data-Fifa, além de inversões de mandos com clubes gaúchos. A possibilidade de não haver rebaixamento neste ano, porém, não foi aprovada.

Veja os jogos das 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e 15ª rodadas do Brasileirão

