Grêmio goleia The Strongest no jogo que marca a sua volta ao futebol

O Grêmio voltou aos jogos, nesta quarta-feira (29/5) após a parada por causa da tragédia climática do Rio Grande do Sul, que alagou várias cidades, incluindo Porto Alegre e o seu estádio. Mas, por causa de sua Arena estar impraticável, teve de enfrentar o The Strongest longe de casa, no Couto Pereira, em Curitiba, a 800km de distância. E neste duelo pela Libertadores, contra o The Strongest, lavou a alma de sua torcida. Deu um show nesta retomada no futebol, goleando por 4 a 0. Soteldo, João Pedro, Everton Galdino e Gustavo Nunes fizeram os gols neste show coletivo que, enfim, leva alegria aos torcedores gremistas, machucados pela tragédia. Torcedores que compareceram em ótimo número: 23.107.

O Grêmio, assim, vai aos seis pontos. Assim, pula para o terceiro lugar do Grupo C, na briga até pela liderança, já que ainda fará dois jogos. Mas o The Strongest, líder em já classificado às oitavas, tem dez pontos e encerrou seus jogos nesta fase. O Huachipato (rival gremista em 4/6) tem oito pontos. O Estudiantes é o lanterna, com quatro.

Soteldo põe o Grêmio na frente

Com apoio incessante da torcida que compareceu em ótimo número no Couto Pereira, o Grêmio buscou sempre o ataque. Quase marcou num chuveirinho em que Kannemann finalizou, mas Viscarra fez bela defesa. Contudo. chegou ao gol aos 14. Diego Costa fez boa jogada pela direita foi ao fundo e cruzou na segunda trave. Soteldo pegou de voleio e fez 1 a 0. O time gremista seguiu jogando com alta qualidade diminando totalmente o time boliviano. Merecia sair para o intervalo em vantagem, com dez finalizações (quatro no alvo), contra três chutes longe do gol dos bolivianos, que tiveram mais posse (54%), mas nenhuma objetividade.

Segundo tempo de show

Aos quatro minutos do segundo tempo, um gol sensacional de João Pedro da entrada da área, ampliou a vantagem do Grêmio, que seguiu mandando em campo. E não foi surpresa o time ampliar com Everton Galdino, aos 21, num gol sensacional. Ele roubou a bola na linha de meio de campo, avançou, entrou na área e mandou uma bomba. Pintura. No fim, Gustavo Nunes, que entrara no lugar de Everton Galdino, fechou a goleada. No fim do jogo, o técnico Renato e os jogadores foram até a torcida levando a bandeira do Rio Grande do Sul. Uma cena para marcar ainda mais este jogo histórico.

GRÊMIO 4X0 THE STRONGEST

Libertadores 2024 – Sexta rodada – Grupo C

Data: 29/5/2024

Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)

Público presente: 23.107

Público pagante: 23.004

Renda: R$ 2.100.400,00

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann (Carballo, 23’/2ºT) e Reinaldo; Dodi, Pepê, (Galdino Gustavo Nunes, 23’/2ºT), Cristaldo (Du Queiroz, 35’/2ºT) e Soteldo (Nathan Fernandes, 23’/2; Diego Costa (JP Galvão, 35’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho

THE STRONGEST: Viscarra; Maxi Caire, Darío Aimar, Jusino e Fabricio Quaglio; Quiroga (Enoumba, 40’/2ºT) e Ursino; Joel Amoroso, Michael Ortega (Bruno Miranda, 28’/2ºT), Rodrigo Ramallo (Chura, 28’/2ºT); Enrique Triverio. Técnico: Ismael Rescalvo

Gols: Soteldo, 14’/1ºT (1-0); João Pedro, 4’/2ºT (2-0); Everton Galdino, 21’/2ºT (3-0); Gustavo Nunes, 44’/2ºT (4-0)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

Cartões amarelos: Kannemann (GRE); Aimar, Jusino, Quiroga (STR)

