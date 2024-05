Bruno Henrique, do Flamengo, pode pegar gancho pesado após expulsão

A expulsão de Bruno Henrique na vitória do Flamengo sobre o Millonarios (COL) pode trazer problemas além do esperado. A Conmebol denunciou o camisa 27 por conduta violenta, e o atacante irá a julgamento nos próximos dias.

A denúncia aconteceu com base no artigo 14.1, letra b), inciso (i) do Código Disciplinar da Conmebol. O trecho diz o seguinte: “Suspensão por pelo menos um jogo na competição ou por um determinado período por cometer as seguintes infrações: i. Jogada brusca grave, que venha a ocorrer por meio da entrada violenta ou disputa de bola que ponha em risco a integridade física de um adversário; lance no qual o infrator use força excessiva ou aja com brutalidade (jogadores).”

Bruno Henrique entrou em campo aos 35 minutos do segundo tempo, mas cometeu falta dura aos 38. O árbitro Facundo Tello deu cartão amarelo, mas o VAR recomendou a revisão, e o argentino o expulsou.

“Jogo brusco grave; de forma direta por dar uma entrada de sola na canela de um adversário estando a bola em jogo entre ambos”, escreveu o juiz argentino na súmula.

Exemplo de Marcelo

A situação de Bruno Henrique é semelhante à de Marcelo, do Fluminense, em lance que aconteceu nas oitavas de final da Libertadores 2023. Na ocasião, o ala tricolor quebrou a perna de Luciano Sánchez, do Argentinos Juniors (ARG), em lance acidental, mas levou cartão vermelho.

No julgamento, Marcelo pegou três jogos de suspensão. Ele ficou de fora do jogo de volta das oitavas de final e perdeu os dois jogos das quartas de final. Ou seja, Bruno Henrique pode voltar a jogar pelo Flamengo somente em um eventual jogo de quartas de final, se o Rubro-Negro lá estiver.

