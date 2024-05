Fluminense vence o Alianza Lima e termina fase de grupos da Libertadores de maneira invicta

Vitória na raça do campeão da América. O Fluminense recebeu o Alianza Lima (PER) nesta quarta-feira pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores e venceu o time peruano por 3 a 2. Em jogo emocionante no Maracanã, o Tricolor chegou a ficar atrás no marcador duas vezes, mas buscou a virada. Keno, Marcelo e John Kennedy marcaram para o time de Fernando Diniz, enquanto Adrián Arregui e Kevin Serna fizeram para os visitantes.

Dessa forma, com o resultado, o Fluminense encerrou a participação na primeira fase do torneio continental com 14 pontos, na liderança do grupo. O Tricolor, aliás, tem uma das melhores campanhas da fase de grupos. O Alianza Lima, porém, ficou com quatro pontos, na lanterna do grupo.

Primeiro tempo

A partida começou da pior maneira para o Fluminense, que viu o Alianza Lima abrir o marcador com seis minutos. Lagos cobrou escanteio aberto pela esquerda, mas Marcelo não cortou. O volante Arregui subiu atropelando o camisa 12 e não deu chances de defesa para o goleiro Fábio. Logo na sequência os peruanos chegaram novamente, agora com Cabellos, que chutou de fora da área, mas o goleiro tricolor fez a defesa. A melhor chance do Flu foi aos 18, com Keno. Também na bola parada, Marcelo cobrou escanteio pela direita na primeira trave, e o camisa 11, de cabeça, acertou a trave. No rebote, a bola ficou viva na área, mas a defesa do Alianza tirou. A equipe de Lima amarrou o jogo no fim do primeiro tempo e irritou o time tricolor.

Segundo tempo

A etapa final foi uma verdadeira loucura, com quatro gols no total. O Tricolor voltou com três mudanças, que surtiram efeito logo com minuto. Marcelo levantou bola na área, e Marquinhos finalizou para defesa do goleiro. No rebote, porém, Keno marcou. Aos quatro, contudo, Serna acertou belo chute de dentro da área e colocou os peruanos na frente de novo. Mas foram só dois minutos do Flu atrás no placar, já que Marcelo fez linda jogada com tabelas com Jhon Kennedy e Cano antes de chutar forte para empatar. O Tricolor seguiu pressionando e conseguiu a virada aos 35, com o herói John Kennedy. Arias achou lindo passe para o camisa 9, que bateu na saída do goleiro para estufar as redes. O Alianza Lima ensaiou uma pressão no fim, chegou a assustar, mas não conseguiu marcar.

Sequência

O Fluminense agora aguarda o sorteio da Conmebol para saber quem será seu adversário nas oitavas de final. O evento acontecerá na próxima segunda-feira, em Luque, no Paraguai, sede da entidade sul-americana. No sábado, porém, o Tricolor encara o Juventude, no Maracanã, no retorno do Brasileirão.

FLUMINENSE 3 X 2 ALIANZA LIMA

Libertadores 2024 – Grupo A – Sexta rodada

Data: 29/05/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Público: 38.404 torcedores

Renda: R$ 1.366.136,00

FLUMINENSE: Fábio; Guga (Marquinhos, intervalo), Martinelli, Felipe Melo (Marlon, intervalo) e Marcelo; Alexsander (Ganso, intervalo) e Lima; Arias, Keno (Douglas Costa, 33’/2ºT), John Kennedy e Cano (Renato Augusto, 28’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz

ALIANZA LIMA: Saravia; Zambrano, Garcés e Freytes; Zanelatto, Castillo (Aldair Fuentes, 45’/2ºT), Arregui (Guzmán, 37’/2ºT), Cabellos e Lagos (De Santis, 37’/2ºT); Serna e Waterman (Barcos, 31’/2ºT). Técnico: Alejandro Restrepo

Gols: Arregui, 6’/1ºT (0-1); Keno, 1’/2ºT (1-1); Serna, 4’/2ºT (1-2); Marcelo, 6’/2ºT (2-2); John Kennedy, 35’/2ºT (3-2)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Nicolas Tarán (URU) e Pablo Llarena (URU)

VAR: Leodaá González (URU)

Cartão Amarelo: Felipe Melo, Marcelo, Martinelli, Ganso, John Kennedy (FLU); Arregui (ALI)

Cartão Vermelho: –

