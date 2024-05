Fortaleza faz dever de casa, bate Trinidense e vai às oitavas da Sul-Americana

Jogadores do Fortaleza comemoram um dos gols no triunfo diante do Trinidense - (crédito: Foto: Mateus Lotif/FEC)

O Fortaleza fez o dever de casa ao derrotar por 2 a 1 o Trinidense, na noite desta quarta-feira (29), e garantiu a classificação direta para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Pochettino e Lucero anotaram os gols na Arena Castelão, pela última rodada da fase de grupos. Rayer descontou para o adversário.

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, aliás, se tornou o técnico com mais jogos à frente do Tricolor do Pici. Sua equipe, que dependia apenas de si para avançar em primeiro, fecha o Grupo D com 13 pontos, em uma campanha com quatro triunfos, um empate e uma derrota. O Trinidense, por outro lado, encerra a participação com três pontos.

O Boca Juniors, único time que ameaçava o Leão, fica com 11. Ainda que o Fortaleza empatasse sua partida nesta quarta, os argentinos ainda precisariam vencer seu compromisso e tirar a vantagem dos cearenses no saldo de gols.

O Fortaleza conhecerá o adversário das oitavas de final em sorteio na Conmebol no dia 3 de junho. A equipe cearense passa a focar no Athletico-PR, no domingo (2), pelo Campeonato Brasileiro.

O jogo

Sem muito esforço, o time de Vojvoda foi dominante e criou boas oportunidades, inicialmente com José Welison em arremates de fora da área. O gol que abriu o placar ocorreu aos 19 minutos, quando o goleiro cometeu falha na saída de bola. Pochettino pegou a sobra e chutou com força para balançar a rede. Moisés, pouco depois, desperdiçou grande chance. Mas não fez falta. Lucero, o artilheiro da equipe, tabelou com Bruno Pacheco e encobriu Quiñórez para ampliar.

No retorno do intervalo, buscou acelerar o jogo, mas logo perdeu fôlego. As mudanças do técnico Arrúas deixaram a equipe com mais presença no ataque. Contudo, o Leão do Pici seguiu com seu domínio. Lucero chegou a marcar de novo, mas a arbitragem apontou impedimento. Os brasileiros diminuíram o ritmo, e o Trinidense, nos últimos minutos, descontou com Tomás Rayer. Nada, porém, que pudesse evitar a festa nas arquibancadas do Castelão.

FORTALEZA 2X1 SPORTIVO TRINIDENSE

Copa Sul-Americana 2024 – Sexta rodada – Grupo D

Data e horário: 29/5/2024 (quarta-feira)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; José Welison, Matheus Rossetto (Hércules), Yago Pikachu (Kervin Andrade) e Pochettino (Emmanuel Martínez); Moisés (Machuca) e Lucero (Renato Kayzer). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

SPORTIVO TRINIDENSE: Wilson Quiñónez; Ruiz Díaz, Juan Vera e Villalba; Wildo Alonso, Jorge Jara (Salcedo), Mercado (Luis de la Cruz), Christian Martínez, Andrada e Delvalle (Sinisterra); Alan Pereira (Fernando Romero). Técnico: José Arrua

Gols: Pochettino, 41’/1ºT (1-0); Lucero, 19’/2ºT (2-0); Tomás Rayer, 47’/2ºT (2-1).

Árbitro: Augusto Aragon (EQU)

Assistentes: Cristian Lescano (ECU) e Ricardo Baren (EQU)

VAR: Juan Andrade (EQU)

Cartões Amarelos: –

Cartão Vermelho: –

