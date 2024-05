Paysandu arrasa Vila Nova outra vez e fatura o tetra da Copa Verde

Apesar da vantagem gigantesca no primeiro duelo da final, o Paysandu precisou de apenas trêss para inaugurar o placar com Nicolas. O Vila Nova chegou a criar oportunidades com Estevão e João Vitor, mas o goleiro Diogo Silva apareceu com boas defesas. Os visitantes foram mais efetivos e ampliaram com João Vieira, aos 43.

No retorno do intervalo, o Paysandu transformou o resultado em goleada e dobrou o placar. Mesmo com alguns ataques perigosos dos goianos, Vinícius Leite e Edinho fecharam a conta aos 26 e 28 minutos, respectivamente: 4 a 0 em Goiânia. Assim, o placar agregado a favor dos paraenses foi de 10 a 0.