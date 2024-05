Volta Redonda bate São José em 1º jogo em Porto Alegre pós-enchente

O primeiro jogo oficial no Rio Grande do Sul após as enchentes que devastaram o estado colocou frente a frente São José e Volta Redonda. Melhor para o time do Rio de Janeiro, que venceu por 3 a 1 na noite desta quarta-feira (29), em Porto Alegre, pela Série C do Brasileiro, em jogo atrasado da terceira rodada.

MV, Skilo e Ítalo anotaram para o Voltaço, que precisou superar o gramado sintético. Carrilho descontou para os anfitriões no estádio Passo D’Areia, com portõs fechados.

O Voltaço enfrentou muitos obstáculos para chegar a Porto Alegre. Ao todo, foram 15 horas de viagem, dez delas na estrada da cidade de Passo Fundo até a capital gaúcha, o que fez o horário do duelo sofrer adiamento a pedido do Voltaço por conta do desgaste. Assim, o jogo passou das 18h30 para 21h30.

Com o resultado, o Volta Redonda subiu para o quarto lugar, agora com 13 pontos, dois atrás do líder Athletic-MG. Por outro lado, o Zeca segue sem pontuar e na zona de rebaixamento, porém com jogos a menos na tabela em relação aos adversários.

A última partida no Rio Grande do Sul havia ocorrido há 28 dias, quando o Ypiranga de Erechim derrotou em seus domínios o Athletico por 2 a 1, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A tragédia climática já causou 169 mortes no Rio Grande do Sul. As enchentes atingiram 471 cidades, deixando 44 desaparecidos e 629,2 mil pessoas que tiveram de sair de suas casas.

