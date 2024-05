Globo libera jogo do Santos para se desculpar com canal

A Globo vai ceder um jogo do Santos, na Série B, para se desculpar com o Canal GOAT. Isso aconteceu por causa de a emissora ter derrubado a transmissão da partida entre Peixe e América, no YouTube, na última sexta-feira (24).

O “Uol” foi o primeiro a informar. O jogo liberado foi Santos e Botafogo-SP, na próxima segunda-feira (3). O objetivo da emissora carioca é se desculpar, afinal, derrubou, por engano, a partida entre Santos e América-MG, no Independência.

Afinal, na última sexta-feira, a transmissão do GOAT ficou alguns minutos fora do ar. Isso aconteceu por um erro do sistema que usa robôs para identificar transmissões piradas.

A Globo, aliás, é detentora dos direitos de transmissão das partidas do Santos em casa, na Série B do Brasileirão. SporTV e Premiere também vão transmitir a partida. O Canal GOAT também tem os direitos de transmissão da Série B.

Canal GOAT sensibiliza com a situação

Em nota divulgada à imprensa, a direção do canal do YouTube ressaltou que a situação não passou de um leve problema, mas lembrou que as partes dialogaram positivamente.

“Canal GOAT e Globo mantiveram contatos amigáveis desde a última sexta-feira (24/05), quando o sinal da transmissão do Canal GOAT, na partida entre América-MG x Santos, foi interrompido por alguns minutos por um erro do sistema antipirataria da Globo. Rapidamente, a Globo se desculpou publicamente e agora realiza mais um gesto positivo. Gentilmente, a Globo cedeu outra partida do Santos no Campeonato Brasileiro Série B para o Canal GOAT transmitir. O jogo acontecerá já nesta segunda-feira (03/06), às 20h, quando o time santista recebe o Botafogo-SP em Londrina-PR. Além do GOAT, SporTV e Premiere exibirão o duelo”, disse em nota.

