Fluminense alcança feito inédito e aumenta sequência invicta na Libertadores

O Fluminense bateu o Alianza Lima por 3 a 2 em jogo bem disputado no Maracanã e alcançou um feito inédito em sua história na Libertadores. Assim, o Tricolor terminou a fase de grupos, de forma invicta, pela primeira vez e, de quebra, aumentou a sequência positiva para 14 partidas sem perder na competição.

A última vez em que os comandados de Fernando Diniz perderam no torneio continental foi em 7 de junho de 2023, no ano em que conquistou o título inédito, Na ocasião, apesar do título, a equipe não conseguiu triunfar sobre o River Plate no Monumental de Nuñez e saiu de campo com a derrota por 2 a 0. Desde então, já são nove vitórias e cinco empates.

Nas duas primeiras participações na Libertadores, em 1971 e 1985, o Fluminense não conseguiu avançar e parou na fase de grupos. Logo na estreia pela competição, foi derrotado por Deportivo Itália, da Venezuela, e pelo Palmeiras. Quatorze anos depois, perdeu mais três vezes, duas para o Argentinos Juniors, campeão daquela edição, e uma para o Ferro Carril, da Argentina.

Campanhas do Tricolor

Em 2008, o clube carioca retornou ao torneio em grande estilo, com uma campanha consistente e uma ferida que ficou aberta por quinze anos após a derrota na decisão, nos pênaltis. Na fase de grupos, os comandados de Renato Gaúcho perderam para o Arsenal, de Sarandí, por 2 a 0, na Argentina. No Maracanã, aliás, uma goleada por 6 a 0, que ficou na lembrança do torcedor.

A partir de 2011, o Fluminense emendou três participações seguidas, porém sofreu derrotas na fase de grupos em todas elas. As primeiras delas foram diante do Nacional e do América do México, fora de casa. Em 2012, teve a melhor campanha da fase de grupos, porém perdeu para o Boca Junior, no Nilton Santos. No ano seguinte, tropeçou contra o Grêmio, no Rio de Janeiro, mas avançou às oitavas.

Oito anos depois, o Tricolor voltou a disputar o torneio e novamente perdeu um jogo na fase de grupos. Desta vez, para o Junior Barranquilla, no Maracanã. Em 2022, foi eliminado na fase preliminar e acabou não participando de nenhuma chave do torneio. Na temporada passada, ano do título inédito, o Fluminense perdeu para o River Plate, em Buenos Aires, e para o The Strongest, na Bolívia, na fase de grupos.

Por fim, na atual edição, os comandados de Fernando Diniz conquistaram quatro vitórias (duas contra o Colo-Colo, uma sobre o Alianza Lima e uma diante do Cerro Porteño). Além disso, empataram com os paraguaios, em Assunção, e com os peruanos, fora de casa.

Sequência invicta do Fluminense

Fluminense 3 x 2 Alianza Lima (PER) – 29/05/2024 – Maracanã

Fluminense 2 x 1 Cerro Porteño (PAR) – 16/05/2024 – Maracanã

Colo-Colo (CHI) 0 x 1 Fluminense – 09/05/2024 – Monumental de Santiago

Cerro Porteño (PAR) 0 x 0 Fluminense – 25/04/2024 – La Nueva Olla

Fluminense 2 x 1 Colo-Colo (CHI) – 09/04/2024- Maracanã

Alianza Lima (PER) 1 x 1 Fluminense – 3/4/2024 – Alejandro Villanueva

Boca Juniors (ARG) 1 x 2 Fluminense – 4/11/2023 – Maracanã

Internacional 1 x 2 Fluminense – 4/10/2023 – Beira Rio

Fluminense 2 x 2 Internacional – 27/9/2023 – Maracanã

Olímpia (PAR) 1 x 3 Fluminense – 31/8/2023 – Defensores del Chaco

Fluminense 2 x 0 Olímpia (PAR) – 24/8/2023 – Maracanã

Fluminense 2 x 0 Argentinos Juniors (ARG) – 8/8/2023 – Maracanã

Argentinos Juniors (ARG) 1 x 1 Fluminense – 1/8/2023 – Diego Armando Maradona

Fluminense 1 x 1 Sporting Cristal (PER) – 27/6/2023 – Maracanã

