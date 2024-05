Cruzeiro x Universidad Católica-EQU, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Cruzeiro x Católica-EQU - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Jogo decisivo para o Cruzeiro nesta quinta-feira (31/5). Afinal, no Mineirão, o time enfrenta a Universidad Católica do Equador em jogo que pode valer a vaga dieta às oitavas da Sul-Americana. A Católica tem 11 pontos e a Raposa, nove. Assim, se os mineiros vencerem, ficam em primeiro. Caso empatem ou percam, vão para a repescagem contra um terceiro colocado da Libertadores. A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida. O esquenta começa bem antes, às 19h30. E com a bola rolando, Christian Rafael estará na narração.

A cobertura desta partida ainda conta com os comentários de Figueiredo Jr e as reportagens de Will Ferreira. Não deixe de acompanhar Cruzeiro x Católica com a Voz do Esporte, que ganhou em 2023, ao lado do UOL, o prêmio de melhor mídia esportiva digital da Aceesp.

