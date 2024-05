Palmeiras x San Lorenzo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

O Palmeiras enfrenta o San Lorenzo pela última rodada da fase de grupos da Libertadores nesta quinta-feira (30/5), às 21h (de Brasília) na Allianz Arena. O Verdão tem como objetivo terminar em primeiro geral já que, com 13 pontos, está com a ponta do Grupo F garantida. Este jogo é significativo também por ser o último de Endrick com a camisa palmeirense, já que ele se apresentará à Seleção para a Copa América, e em seguida irá para o Real Madrid. O San Lorenzo é o segundo, com sete pontos. Mas corre risco de seur ltrapassado pelo del Valle (quatro pontos). O Liverpool-URU também pode passar o time argentino, mas a diferença de saldo, torna isso quase impossível. Estes times se enfrentam no mesmo horário do jogo do Palmeiras.

Para acompanhar este duelo, a Voz do Esporte preparou a sua cobertura-raiz. A transmissão começa com um pré-jogo sob o comando de Cesar Tavares, que também estarpá com a narração assim que a bola rolar.