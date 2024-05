Palmeiras veta Dudu da partida contra o San Lorenzo

O torcedor do Palmeiras que vai ao Allianz Parque nesta quinta-feira (30), para o duelo contra o San Lorenzo, às 19h, espera viver um misto de emoções. Tratando-se de um jogo de Libertadores e também da despedida de Endrick. alguns palmeirenses tinham a expectativa de ver Dudu novamente em campo. Mas não será desta vez.

O camisa 7 participou dos três tempos do jogo-treino com o São Caetano e também das atividades do início de semana na Academia de Futebol. Contudo, o Verdão vai seguir o plano de dar mais alguns dias de condicionamento após a recuperação da cirurgia no joelho direito, realizada em agosto de 2023.

Recentemente, Dudu reclamou de dores na panturrilha direita. Contudo, isto não tem influência na decisão de não relacionar o atleta para o embate contra o San Lorenzo. O Palmeiras entende que o incômodo é normal, já que o atacante vem trabalhando pesado, após longo período de inatividade.

Depois do confronto com o San Lorenzo, o Palmeiras enfrentará o Criciúma, domingo, pelo Brasileirão. Dudu também não deve ser relacionado. O Verdão só quer colocar o atacante em campo novamente quando estiver 100% de confiança que ele está recuperado. Por se tratar de uma cirurgia delicada, o Alviverde não quer arriscar uma nova lesão.

A grande expectativa é que Dudu possa estar na lista de relacionados no dia 13 de junho, no embate contra o Vasco, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Até lá, ele vai seguir o cronograma do Palmeiras para que esteja 100% recuperado.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.