Após vitória, Arias chega à liderança em quesito importante no Fluminense

A cada jogo que passa, Jhon Arias credencia cada vez mais sua importância na equipe do Fluminense. E, durante a vitória por 3 a 2 sobre o Alianza Lima, na última quarta-feira (29), o craque colombiano atingiu uma marca dentro do elenco tricolor.

Com o passe para o gol de John Kennedy, já na reta final do jogo, Arias chegou a quatro assistências em 2024. Tornando-se, assim, o maior assistente no time, superando o meia Paulo Henrique Ganso.

Além das quatro assistências, Arias já marcou seis gols na temporada, totalizando dez participações em 24 partidas. O jogador vem, aliás, de dois anos chegando às 17 assistências. Foi assim tanto em 2022 (62 jogos), quanto em 2023 (61 jogos).

Confira a lista dos garçons do Fluminense em 2024

Germán Cano, Samuel Xavier, Marquinhos, Marcelo, Lelê e Guga – 2 assistências

PH Ganso – 3 assistências

John Arias – 4 assistências

Após a vitória diante do Alianza Lima, o Fluminense volta as atenções para o Campeonato Brasileiro depois de mais de duas semanas de paralisação. A partida é contra o Juventude, no sábado (1º), e vale, assim, pela sétima rodada do torneio. A bola rola às 18h30 (de Brasília).

