Internacional muda o foco e inicia preparação para retorno no Brasileiro

Jogadores do Internacional treinam finalização na reapresentação após duelo com o Belgrano - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O Internacional não quer deixar se abater com a derrota de virada por 2 a 1 para o Belgrano pela Sul-Americana. O duelo representou o retorno aos gramados depois de um mês de paralisação forçada. Até porque, a equipe estará em campo novamente, no próximo sábado, mas pela Série A. Assim, na tarde desta quinta (30), o elenco faz seu segundo treino de preparação, em Itu, para o duelo com o Cuiabá.

A partida vai ocorrer, às 18h30, na Arena Pantanal e será válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado entende que o Dourado pode ser o adversário ideal para dar uma resposta rápida. Mesmo com as consequências da paralisação forçada pela tragédia no estado gaúcho e que influenciaram o resultado negativo na Sula.

Isso porque o Cuiabá é, até o momento, o lanterna do Campeonato Brasileiro, ainda sem pontuar, com quatro derrotas em quatro jogos. Até porque houve adiamento dos duelos contra Vitória e Criciúma. O Inter passa pela mesma situação, já que seus confrontos com Cruzeiro e Juventude foram cancelados. Exatamente pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

Na primeira atividade de preparação, na última quarta-feira (29), houve uma divisão do elenco do Internacional. Os titulares fizeram trabalhos mais leves, com foco na regeneração da parte física. Por outro lado, os demais jogadores realizaram atividade com a bola.

Situação do Internacional na Série A e Sul-Americana

O cenário do Colorado no Campeonato Brasileiro é um pouco mais tranquilo. Afinal, mesmo com dois jogos a menos, se encontra na décima colocação, com sete pontos. Em contrapartida, o revés para o Belgrano atrapalhou seus objetivos na Sul-Americana, pois não permite que a equipe alcance o primeiro lugar do Grupo C.

Com ainda dois embates a cumprir no torneio continental, a grande missão é garantir a segunda colocação do grupo. Inclusive, com confronto direto com o Delfín, como mandante. Entretanto, antes disso, para chegar vivo, vai precisar vencer o Real Tomayapo, na Bolívia. Caso tenha sucesso e garantir a vaga nos play-offs, o Inter vai encarar um adversário que foi eliminado da fase de grupos da Libertadores.

