Arboleda fica fora da Copa América e não desfalca o São Paulo

O zagueiro Arboleda ficou fora da lista de convocados do Equador e não vai disputar a Copa América. O técnico Félix Sanchéz divulgou os nomes horas após a vitória do São Paulo diante do Talleres, por 2 a 0, na Libertadores. Assim, o defensor não vai desfalcar a equipe no Campeonato Brasileiro.

Segundo a imprensa equatoriana, as ausências de Arboleda e do ponta Gonzalo Plata, de 23 anos, que atua no Al-Sadd do Catar, aconteceram como uma punição. Os dois foram flagrados numa boate de Nova Iorque, nos Estados Unidos, ao lado de Kendry Paes, de 16 anos. O episódio caiu mal no Equador e a comissão técnica decidiu punir a dupla.

O treinador Félix Sánchez convocou 26 jogadores para a disputa da Copa América e para amistosos antes da competição. No dia 9 de junho, o Equador encara a Argentina, nos Estados Unidos. Três dias depois, ainda na Data-Fifa, os equatorianos medem forças com a Bolívia. Por fim, os equatorianos ainda tem mais um teste, contra Honduras.

Aliás, o Equador está no Grupo B da Copa América, que conta ainda com Venezuela, México e Jamaica. A estreia será no dia 22 de junho em Santa Clara.

Assim, Arboleda não será desfalque para Luis Zubeldía nos jogos do São Paulo no Brasileirão. Diferente do goleiro Rafael na seleção brasileira, com o meia James Rodríguez na Colômbia e com o zagueiro Ferraresi na Venezuela. A seleção paraguaia, de Bobadilla, ainda não divulgou a lista.

