Agente de Vini Jr, Jay Z viaja para apoiar o craque brasileiro na final da Champions

Jay Z estará presente na final da Champions League no dia 1º de junho, em Wembley, especialmente para apoiar Vini Jr, craque que é representado pela agência do rapper norte-americano. A informação foi publicada pelo jornalista italiano Fabrcizio Romano.

Aliás, o jornalista alegou que a presença de Jay Z se deve ao momento estratégico de Vini. O brasileiro pode dar um passo importante com o título para conseguir o tão sonhado prêmio de melhor jogador do mundo.

“Jay Z deverá comparecer à final da Liga dos Campeões em Wembley para apoiar Vinicius Júnior. A Roc Nation Sports representa Vini Jr entre muitas estrelas e Jay Z viajará para apoiar Vinicius na final da UCL. A etapa crucial também para seu sonho de Bola de Ouro”, escreveu Fabrizio, pelo “X”, antigo Twitter.

O rapper e empresário Jay-Z (um dos bilionários da música, com fortuna avaliada em US$ 2 bilhões), resolveu investir no futebol. Isso porque o cantor americano – casado com Beyoncé – adquiriu uma porcentagem da agência Traffic Talentos. Aliás, a empresa cuida de astros como o atacante Vinícius Junior.

Em 2023, o rapper se encontrou com o atacante do Real Madrid, dando indícios do início da parceria. Contudo, o encontro foi durante a rápida passagem de Vini pelos EUA ao lado de Neymar em um jogo das finais da NBA entre Miami Heat e Denver Nuggets.

Além de Vinícius Junior, o cantor americano também agenciará um outro astro do Real Madrid. Afinal, o atacante Endrick, hoje no Palmeiras mas com acordo afirmado para defender o clube Merengue. Ele também fará parte do casting de talentos futebolísticos da empresa.

De acordo com alguns empresários do ramo, a experiência do famoso no ramo dos negócios, além de sua fama internacional, podem impulsionar a visibilidade e a valorização dos jogadores brasileiros que são agenciados pela empresa.