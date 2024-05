Pedro, do Flamengo, alcança marca expressiva na Libertadores

Pedro alcançou uma marca importante pelo Flamengo na terça-feira (28/05). O atacante marcou dois gols na vitória em cima do Millonarios por 3 a 0 no Maracanã. O camisa 9 rubro-negro, dessa forma, entrou no top-5 dos artilheiros brasileiros na Libertadores.

Momento do Pedro

O atacante completou 24 gols depois da última rodada do Grupo D da Libertadores. O camisa 9 fazia parte do top-10 e estava empatado com Bruno Henrique, do Flamengo, Rony, do Palmeiras, e Célio Taveira, ex-jogador. No entanto, ele ultrapassou os adversários nesta semana.

O brasileiro mais artilheiro da história da Libertadores continua sendo Gabigol. Entretanto, Luizão, Palhinha e Fred estão logo atrás e também fazem parte do top-5. Pedro está com sete gols de desvantagem em relação ao primeiro colocado e pode chegar na liderança da lista ainda nesta edição.

Confira lista dos cinco brasileiros com mais gols na Libertadores

1: Gabigol – 31 gols

2: Luizão – 29 gols

3: Palhinha – 25 gols

4: Fred – 25 gols

5: Pedro – 24 gols

Além disso, Pedro é o 14° maior artilheiro da história do Flamengo, com 127 gols marcados. O atacante chegou ao clube no começo de 2020 e já conquistou nove títulos na Gávea: uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil, duas Supercopas, uma Recopa e três Cariocas.

Aliás, Pedro tem 20 gols marcados nesta temporada e é o maior artilheiro do país em 2024. O atacante vive um bom momento especial no clube, vem ganhando moral com Tite e tem sido peça imprescindível no ataque rubro-negro. O centroavante tem contrato até dezembro de 2027 e ainda pode quebrar muitos recordes na Gávea.

