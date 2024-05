Flamengo embala quatro vitórias seguidas e revive os bons tempos do Carioca

O Flamengo vive um bom momento na temporada. Após sofrer com oscilações e apresentar más atuações, os jogadores rubro-negros embalaram uma sequência de quatro vitórias seguidas em 2024. Além disso, os comandados de Tite também completaram quatro partidas consecutivas sem sofrer gol.

O Flamengo não embala uma sequência tão positiva desde fevereiro. Afinal, há três meses atrás, os jogadores rubro-negros também conquistaram quatro vitórias consecutivas e ficaram quatro jogos seguidos sem sofrer gol. Na época, os comandados de Tite estavam no início da temporada, viviam um momento especial e ainda atuavam no Campeonato Carioca.

Depois do título do Estadual, os jogadores rubro-negros sofreram derrotas consecutivas na Libertadores e entraram em uma má fase. Assim, Tite se tornou alvo de parte da torcida e ficou balançado no cargo. O técnico, que sempre prezou por um trabalho sólido, não estava conseguindo construir um sistema equilibrado.

Evolução do Flamengo

No entanto, Tite ganhou um fôlego extra no Flamengo. Com boas atuações de Pedro e do sistema coletivo, os jogadores rubro-negros protagonizaram vitórias inquestionáveis contra Corinthians, Bolívar, Amazonas e Millonarios, respectivamente. O sistema defensivo, que vinha sendo vulnerável, se tornou sólido outra vez.

O Flamengo, dessa forma, está revivendo os bons tempos do Campeonato Carioca e agora tem uma nove chance de embalar em 2024. O time está classificado para as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. Além disso, briga pelas primeiras posições do Brasileirão.

