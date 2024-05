Léo Jardim, do Vasco, explica flexões de Álvaro Pacheco em vídeo que viralizou

Álvaro Pacheco (de preto) faz flexões com jogadores do Vasco - (crédito: Foto: Reprodução / Vasco TV)

O elenco do Vasco aparenta estar se entrosando bem com seu novo treinador, Álvaro Pacheco. Comandando os treinos desde o dia 24, o português, que estreia no domingo (2), contra o Flamengo, chegou com bastante energia, como os próprios jogadores relataram.

Em conversa com o “ge” publicada nesta quinta-feira (30), o goleiro Léo Jardim, aliás, até revelou a motivação de um vídeo do treinador que viralizou na torcida. Logo em seu primeiro treino, o Vasco TV (canal do clube no YouTube) divulgou vídeo em que o português surge fazendo flexões ao lado de seus comandados.

Veja no vídeo abaixo, aos 34′

Segundo o goleiro, Álvaro Pacheco o fez por ter perdido uma atividade em que dividiu o grupo em dois – ato corriqueiro em seu método. As flexões eram, então, a prenda do time que perdeu o duelo.

“O treino dele sempre tem um time perdedor e vencedor. Então as imagens que vocês viram é do pessoal que perdeu (risos). Agrega muito para o grupo. Desde o começo ele se demonstrou um cara muito apaixonado pelo que faz. Muito enérgico. Se dedica muito ao trabalho dele. Ele estimula muito a competitividade. “, informa Jardim.

Técnico do Vasco: enérgico e intenso

Além da competitividade, outros aspectos muito salientados pelos atletas foram, assim, sua energia e intensidade. O zagueiro Léo, por exemplo, rendeu elogios ao seu novo comandante, revelando um “lado fantástico” do treinador.

“O Álvaro participa muito do treino. Você vai dar um passe, finalizar, ele te mostra os caminhos, a não ter medo de errar. Ele tem muito conhecimento, mas um lado humano fantástico”, revelou o defensor.

Lucas Piton, por sua vez, revela que os treinos estão melhorando a cada dia. Dessa forma, os jogadores, segundo o lateral-esquerdo, se sentem mais motivados.

“É um cara com uma energia surreal. Ele se diz apaixonado pelo que faz e transmite isso para nós. Os treinos estão cada vez melhores, com intensidade, com o jeito que ele dá o treino. Essa energia nos motiva cada vez mais”, disse Piton.

O zagueiro Maicon também elogia a intensidade do treinador, que, segundo ele, “joga junto” dentro dos treinos.

“Ele tem uma vibração muito intensa. Ele joga junto dentro do campo. Essa vibração é muito importante nos treinos e é importante de colocar nos jogos, para entrarmos com mais vibração e vontade. Tem sido positivo a maneira que ele tem se comportado dentro dos treinamentos”, disse Maicon.

