Torcedor desabafa após encontro com o ídolo Marcelo; tema divide opiniões

Um torcedor do Fluminense postou no ‘TikTok’ o encontro que teve com o ídolo Marcelo, mas lamentou a forma como teria sido tratado pelo lateral campeão da Libertadores com o Tricolor. Aliás, o caso aconteceu após a vitória do Fluminense, nesta quarta-feira, pela Libertadores no Maracanã.

“Quando você conhece um ídolo, mas ele é um babaca. O que tem de craque, tem de escroto”, escreveu Luan Fernandes, autor do vídeo, nas redes sociais.

Marcelo: caso dividiu opiniões

O caso repercutiu em redes sociais como o “X”, antigo Twitter. Contudo, as postagens dividiram opiniões. Uns internautas apoiaram o jogador e afirmaram que o torcedor foi invasivo no encontro, mas outros afirmaram que Marcelo tem histórico de não ser simpático com os fãs.

“Pior que não é a primeira vez, né? Tem nem como falar que é exceção. Lamentável essa postura prepotente de um dos maiores da posição e referência para muitos”, disse um internauta, desaprovando o comportamento do jogador.

“Tá mais que certo, porra!! O cara nem para tirar foto pediu, já chega apertando a porra do ombro, não fode, fez certo de dar o apavoro…”, disse outro, concordando com o atleta.

Pior que não é a primeira vez né? Tem nem como falar que é exceção Lamentável essa postura prepotente de um dos maiores da posição e referência para muitos. — Wesley Curty (@wesley_curty) May 30, 2024

Ta mais que certo porra!!

O cara nem pra tirar foto pediu, já chega apertando a porra do ombro, não fode, fez certo de dar o apavoro… — Memes Latam (@NoticiasXtra360) May 30, 2024

Vitória na Libertadores

Na vitória do Fluminense por 3 a 2 sobre o Alianza Lima, no Maracanã, Marcelo voltou a protagonizar mais um lance bonito para delírio da torcida. Assim, o lateral tabelou por dentro e marcou um golaço no triunfo que garantiu a invencibilidade tricolor no Grupo A da Libertadores, um fato inédito na história do clube.

“É sorte. Tive sorte de bater bem na bola. O Cano fez um-dois, me entendeu. É sorte”, disse.

Por fim, na próxima segunda-feira (3), a Conmebol vai realizar o sorteio que vai definir o adversário do Fluminense nas oitavas de finais da Libertadores. Antes disso, no sábado (1), às 18h30 (de Brasília), o Tricolor volta a campo para enfrentar o Juventude, pelo Brasileiro, também no Maracanã.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .