Com ataque da ‘casa’, Palmeiras está escalado para encarar o San Lorenzo

A partir das 19h (de Brasília), o Palmeiras dá o pontapé inicial no duelo contra o San Lorenzo, pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. O jogo marca a despedida de Endrick. O atacante foi vendido ao Real Madrid e disputa seu último jogo no clube.

Inicialmente, Endrick foi cotado para ficar no banco de reserva, pois Abel Ferreira queria testar o time sem o garoto. Apesar de especular a ausência do jogador, o técnico português não quis estragar a festa da torcida. Sendo assim, ele garantiu a presença do garoto no time titular.

Ataque com as Crias da Academia

Chama a atenção o trio de ataque do Palmeiras. Desta vez, o treinador aposta nas Crias da Academia: Endrick, Estêvão e Luis Guilherme. Ou seja, a ideia é pressionar e impor velocidade desde os minutos iniciais.

Outro ponto que chama a atenção na formação que vai a campo é a saída de Zé Rafael. O volante fica no banco de reservas e Aníbal Moreno forma dupla com Richard Ríos.

Palmeiras briga por liderança geral

Com 13 pontos conquistados, o Palmeiras está na liderança da chave F. Para ficar com a melhor campanha na classificação geral, o Verdão precisa vencer o San Lorenzo. Porém, o Ciclón promete fazer jogo duro, pois ainda sonha com a vaga e precisa somar pontos. O time argentino tem sete pontos e aparece na vice-liderança. Um empate basta para classificar.

