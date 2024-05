Lucas Moura exalta Luis Zubeldía: ‘Vive o futebol intensamente’

Lucas Moura está encantado com o trabalho do técnico Luis Zubeldía - (crédito: Foto: Paulo Pinto /São Paulo)

Na última quarta-feira (29), o São Paulo venceu o Talleres-ARG por 2 a 0 no MorumBIS e garantiu a melhor campanha do grupo B da Libertadores da América. Apesar de o time apresentar um bom futebol, quem chamou a atenção foi o treinador Luis Zubeldía.

O grande momento do técnico foi nos minutos finais. Quando Luciano acertou um lindo chute de fora da área, o comandante saiu em disparada para abraçar o seu camisa 10.

Conhecido pelo seu ritmo intenso, Luis Zubeldía ganhou elogios até mesmo de Lucas Moura. O atacante exaltou o jeito do treinador e como ele vive o futebol.

“Tem um arranque ali que vai ter que estar em dia a posterior, mas ele tem um jeito muito peculiar. Ele vive intensamente o futebol e uma vibração impressionante e ele tem conseguido transmitir isso para o elenco. Nosso time joga com muita intensidade, agressividade…e é muito por conta dele”.

Números de Luis Zubeldía

Desde a sua chegada ao São Paulo, Luis Zubeldía já dirigiu o time em nove oportunidades. No total foram sete vitórias e dois empates. Ou seja, ele está invicto. Agora, o próximo jogo do treinador ocorre no domingo (2). Diante do Cruzeiro, ele busca somar três pontos e, quem sabe, correr ao lado dos seus jogadores.

