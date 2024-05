Com mosaico, torcida do Palmeiras se despede de Endrick: ‘Até logo’

A torcida do Palmeiras cumpriu a sua promessa e homenageou o atacante Endrick. Nesta quinta-feira (30), o camisa 9 disputa seu último jogo pelo clube e será diante do San Lorenzo, pela sexta rodada da Libertadores da América.

Assim que os dois times entraram em campo, um mosaico surgiu no Allianz Parque: “Até logo”. Além da homenagem, uma imagem com Endrick e o símbolo do Palmeiras de fundo foi exaltada.

Ao perceber o mosaico, o jogador não conteve a emoção. Antes mesmo de a bola rolar, a câmera focou novamente o atleta emocionado com a homenagem.

Veto da Conmebol

Vale citar, que o Palmeiras não fez nenhuma pública a Endrick antes do jogo por causa da Conmebol. A entidade não permitiu a quebra do protocolo. Sendo assim, a expectativa é para que logo depois do jogo e, ao durante a sexta-feira (31), o camisa 9 receba o carinho do Verdão.

Endrick na Seleção Brasileira e Real Madrid

A despedida de Endrick se dá por conta da sua convocação para defender a Seleção Brasileira. O jogador faz parte do sistema ofensivo de Dorival Junior e pode até mesmo ser titular na Copa América. Assim que acabar a participação no torneio, o atacante se apresenta ao Real Madrid.

