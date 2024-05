Al-Hilal x Al-Nassr: escalações e onde assistir

Clássico decisivo nesta sexta-feira (31). Al-Hilal e Al-Nassr se enfrentam às 15h (de Brasília), pela final da Copa do Rei Saudita, no Abdullah Sports City, em Jidá. Além disso, o clássico marca o fim da temporada no futebol saudita.

Como chega o Al-Hilal

Sob o comando do técnico Jorge Jesus, o time vai em busca do terceiro título nacional nesta temporada histórica do clube. Além disso, o clube chega como atual campeão em sua terceira final consecutiva da Copa do Rei Saudita.

Neymar, lesionado, segue como o único desfalque para os atuais campeões sauditas.

Como chega o Al-Nassr

Por outro lado, o Al-Nassr terá a oportunidade de se vingar do algoz da temporada, uma vez que o Al-Hilal conquistou o Campeonato Saudita com 14 pontos de vantagem sob o time comandado pelo técnico Luís Castro. Além disso, o Al-Nassr não vence a Copa do Rei Saudita desde 1990.

Por fim, a boa notícia para os torcedores do Al-Nassr é a presença de Cristiano Ronaldo entre os titulares. Ao mesmo tempo, Luís Castro terá todos os jogadores à disposição para a final desta sexta-feira.

Al-Hilal x Al-Nassr

Final da Copa do Rei Saudita

Data e horário: sexta-feira, 31/05/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita

Al-Hilal: Bounou; Abdulhamid, Al-Bulaihi, Koulibaly, Renan Lodi; Rúben Neves, Milinkovic-Savic; Michael, Malcom, Al Dawsari; Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus.

Al-Nassr: Ospina; Al Ghanam, Alawjami, Laporte, Alex Telles; Alkhaibari; Yahya, Otavio, Brozovic, Sadio Mané; Cristiano Ronaldo. Técnico: Luís Castro.

Onde assistir: BandSports

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.