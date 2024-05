Athletico perde para Sportivo Ameliano e terá que jogar eliminatórias da Sul-Americana

Jogadores de Athletico e Sportivo Ameliano em disputa de bola na Sul-Americana - Foto: Albari Rosa/AFP via Getty Images - (crédito: Albari Rosa/AFP via Getty Images)

O Athletico sofreu um duro golpe nesta quinta-feira (30). Diante de seus torcedores na Ligga Arena, o Furacão dependia apenas de si para garantir a classificação para as oitavas de final da Sul-Americana, mas acabou sendo derrotado pelo Sportivo Ameliano por 1 a 0, em Curitiba, e terá que disputar a repescagem da competição. Richard Torales foi o responsável pela vitória do clube paraguaio.

Com a derrota do Lanus para o Cuiabá, na última quarta-feira (29), o Athletico dependia apenas de si para confirmar a melhor campanha geral da primeira fase e confirmar vaga nas oitavas de final da Sul-Americana.

No entanto, o Furacão viu o Sportivo Ameliano encerrar uma sequência de três jogos sem vitória e, mesmo fora de casa, acabar com a invencibilidade do clube brasileiro para confirmar a classificação.

O jogo

O Athletico conseguiu controlar a primeira etapa, mas não transformou a posse de bola em chances claras de gol. Dessa maneira, o time paranaense forçou muitas jogadas aéreas, sem perigo ao gol adversário.

Na volta do intervalo, Canobbio desperdiçou uma grande oportunidade logo aos dois minutos, quando subiu livre na área e, de cabeça, acertou a trave. Dessa maneira, o técnico Pedro Sarabia fez alterações na equipe visitante e a resposta aconteceu logo em seguida. Richard Torales aproveitou vacilo na defesa do Furacão para abrir o placar. Por fim, os visitantes souberam controlar a vantagem no placar e saíram de campo com a classificação.

Athletico 0x1 Sportivo Ameliano

6ª rodada do Grupo E da Sul-Americana

Data e horário: quarta-feira, 31/05/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Ligga Arena, em Curitiba (BRA)

Athletico: Bento; Leo Godoy (Madson, aos 25′ do 2t), Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick (Mastriani, aos 14′ do 2t), Alex Santana (João Cruz, aos 35′ do 2t), Canobbio, Zapelli (Christian, aos 24′ do 2t) e Cuello; Pablo (Di Yorio, aos 24′ do 2t). Técnico: Cuca.

Sportivo Ameliano: Rossi, Julio González, Francisco Báez, Gutiérrez, Patiño e Paredes; Maiz (Zaracho, aos 36′ do 2t), Luis Martinez, Contrera (Richard Torales, aos 9′ do 2t); Samudio (Vera, aos 9′ do 2t) e Valdez (Fabián Franco, aos 46′ do 2t). Técnico: Pedro Sarabia.

Gol: Richard Torales, aos 15′ do 2t (0-1);

Árbitro: Leandro Rey

Assistentes: Facundo Rodríguez e Gisela Trucco

VAR: Bryan Loayza (EQU)

Cartões amarelos: Madson (CAP); Contrera, Maiz (SAM)

