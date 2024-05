Neymar dispara contra Luana Piovani e debocha: ‘Está querendo alguma coisa comigo’

Dizem que quem procura acha. E Luana Piovani encontrou. Após dias mandando indiretas e criticando publicamente o meia Neymar, o jogador do Al-Hilal resolveu responder. Nas redes sociais, o camisa 10 soltou o verbo contra a atriz, na noite dessa quinta-feira (30).

Aliás, o que causou desgaste em Neymar foi a última crítica de Luana que chamou o jogador de péssimo pai, péssimo companheiro, entre outras coisas. Foi quando Neymar, afinal, perdeu a paciência e publicou uma sequência de vídeos.

“Cansado de ficar escutando um monte de m… de gente que não sabe o que eu vivo nem o que passei. Agora essa louca não solta mais a porra do meu nome. Não F…, Luana, tá cheia de filho aí, cheia de trabalho, vai cuidar da sua vida… Me deixa, car… Quer arrumar confusão? Põe a p… do sapato na boca e fica quieta”, postou o jogador inicialmente.

Neymar, afinal, é pai de Davi Lucca, de 12 anos, e Mavie, de seis meses. Aliás, ele disse que pode passar os contatos das mães para elas relatarem como o atleta é como pai.

Uma publicação compartilhada por Disseram (@disseram)

“Quer falar dos meus filhos? Não estou te entendendo, nunca falei nada dos seus filhos. Sempre tratei seus filhos muito bem. Que por sinal me adoram, não sei por quê. Agora você não pode falar da minha criação, das minhas crias. Se você quiser o telefone das mães dos meus filhos, eu te passo, não tem problema nenhum. Pergunta para elas se sou um mau pai. Toma vergonha na tua cara. Tem mais de 50 anos e quer vir lacrar na internet. Está pensando que é quem? Vai para o c…”, acrescentou.

O motivo da treta

Afinal, Luana fez algumas críticas diretas ao atacante brasileiro por causa da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) de privatização das praias brasileiras. Neymar, aliás, apoia a ideia. Afinal, ele também tem envolvimento com uma incorporadora que pretende construir imóveis de alto padrão em litorais brasileiros.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.