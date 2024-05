Com evolução física, Marcelo sobe de produção e carimba golaços pelo Fluminense

Repatriado com festa no Maracanã em 2023, Marcelo retornou ao Fluminense para dar um salto de qualidade ao elenco e erguer troféus. Com um pouco mais de ano desde sua volta, o lateral foi importante nas conquistas do Carioca e Libertadores no ano passado e da Recopa Sul-Americana nesta temporada. Agora, sobe ainda mais de produção e tem sido decisivo no torneio continental.

Uma das principais preocupações era a questão física. Isso porque o jogador tem 36 anos e não tem a mesma intensidade pelo lado que nos tempos de Real Madrid. No entanto, tem experiência para se movimentar também por dentro e contribuir na criação das jogadas. Em campo, ele tem esbanjado qualidade no domínio de bola e na visão de jogo, assim como se encaixou ao estilo de jogo de Diniz.

A evolução física, portanto, é notória também nos números. Afinal, nos últimos dez jogos em que foi titular, Marcelo completou os 90 minutos em oito deles. Além disso, acumula cinco partidas seguidas em que iniciou como titular e ficou em campo até o apito final. Um panorama totalmente diferente daquele jogador que sofreu com problemas físicos em 2023.

Ascensão na Libertadores

Nas três últimas partidas do Fluminense pela Libertadores, o atleta foi decisivo com golaços e assistências. Nesta quarta-feira (29), no Maracanã, a bonita jogada aconteceu aos seis do segundo tempo, quando time peruano vencia por 2 a 1, Então, o lateral carregou a bola por dentro e tabelou duas vezes. Primeiro com John Kennedy e, depois, com Cano, até entrar na área e acertar a bomba de trivela.

No confronto anterior, contra o Cerro Porteño (PAR), novamente no Rio, o jogador abriu o placar para o Tricolor, com um golaço, de chapa. Assim, cortou o defensor, bateu de direita e acertou o ângulo. Fora de casa, diante do Colo-Colo (CHL), quando o time passava por apuros, acertou um chute de direita, que encontrou o gol após o desvio de Manoel.

“Marcelo está um ano mais velho na idade cronológica, mas na prática parece que ele renovou uns três anos, ele está muito bem e não é só nos jogos, ele tá muito bem nos treinamentos. Ele termina a sessão de treino, continua ainda às vezes no campo brincando com os garotos e é um apaixonado, não sei se ele é um apaixonado pelo futebol, se ele é um apaixonado pela bola”, disse Fernando Diniz:

“Isso contagia os outros e ele tá acrescentando muita coisa no nosso time e não é uma surpresa pra mim fazer partidas como a de hoje, os gols que ele tá fazendo, ele tem feito coisas assim nos treinamentos e é muito bom ver um cara dessa qualidade ganhando alegria para jogar. Ter ele aqui é muito gratificante não só para o Fluminense, mas para o futebol brasileiro porque é um cara extraclasse”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.