Atlético: Bernard tem chegada adiada por problemas de logística

O meia-atacante Bernard não vai chegar a Belo Horizonte nesta sexta-feira (31), como noticiado anteriormente. Uma mudança logística atrapalhou o desembarque em Minas Gerais. No entanto, a nova data já está marcada.

Afinal, o atleta de 31 anos vai chegar neste sábado (1), às 15h50 (de Brasília), no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Bernard deixou o Panathinaikos (GRE) e assinou contrato com o Galo até o fim de 2027.

O Galo, aliás, prepara uma festa para a apresentação do jogador. A ideia é levar ele no jogo contra o Palmeiras, na Arena MRV. O Verdão tentou a contratação do jogador há algum tempo, mas o Atlético levou a melhor.

Bernard, afinal, tem grande identificação com o torcedor atleticano. Ele surgiu na base do Galo e conquistou Campeonato Mineiro (2012 e 2013), além de Copa Libertadores (2013) sendo uma das peças importantes ao lado de Ronaldinho Gaúcho.

Ele deixou o Galo e foi para o Shakhtar Donestsk (UCR), Everton (ING), Al-Sharjah (EAU) e, depois Panathinaikos (GRE).

