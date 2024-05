Fluminense abre setor Norte para apresentação de Thiago Silva

Thiago Silva volta ao Fluminense após brilhar no futebol europeu - (crédito: - Foto: Divulgação/Fluminense)

Falta uma semana para o reencontro tão esperado pela torcida do Fluminense. Na próxima sexta-feira (7), o Maracanã se pintará de tricolor para recepcionar Thiago Silva, principal contratação para esta temporada. Com os setores Sul, Leste e Oeste esgotados, o clube optou por abrir o setor Norte, mirando quebrar o recorde de uma apresentação de jogador em estádios no Brasil.

De acordo com a última parcial, 42 mil torcedores já garantiram presença na festa. Em primeiro lugar, o Tricolor não planejava abrir o setor Norte devido à distância para o palco, que ficará no setor Sul. Contudo, com os pedidos da torcida e o apelo de Belle Silva, esposa de Thiago, decidiu comercializar mais um lado do estádio.

“Por favor, Fluminense. Libera mais um setor para a galera. O pessoal quer comprar, está procurando e já está esgotado. Estão pedindo. Eu e Thiago não temos acesso e nem influência nenhuma em compra de bilhetes. Fica meu apelo. Fluminense, libera! Vamos bater 50 mil, lotar o Maracanã”, disse Belle.

Tricolor mira recorde

Cabe salientar que o recorde de apresentações em estádios de futebol no Brasil pertence a Luis Fabiano, em 2011. Na ocasião, mais de 45 mil torcedores do São Paulo compareceram à festa. A informação é do portal “ge”.

Além disso, o Fluminense fará um evento nos mesmos moldes da apresentação de Marcelo, que reencontrou a torcida tricolor em março de 2023. Na época, no mesmo Maracanã, cerca de 31 mil pessoas participaram da festa. A festa também terá show do grupo de pagode Sorriso Maroto.

Por fim, Thiago Silva irá desembarcar no Rio de Janeiro na próxima quinta-feira (6). O defensor irá desembarcar no Aeroporto do Galeão às 10h (horário de Brasília), e a torcida promete realizar o famoso “AeroFlu” para recepcionar o ídolo.

