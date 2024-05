Neymar x Luana Piovani: entenda a treta do momento!

Agora virou pancadaria digital. Se antes apenas Luana Piovani atacava, na noite dessa quinta-feira (30), Neymar tirou o time da defensiva e partiu para cima. Mas como começou essa treta? O Jogada10 vai te explicar.

A situação começou nesta semana, quando Luana publicou nas redes sociais um vídeo da comunicadora socioambiental Laila Zaid na qual comenta sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que pode “privatizar” as praias brasileiras. A ideia é apoiada por Neymar.

“Meu sonho é que meus filhos esqueçam o Neymar, imagina se isso é ídolo?”, disparou a atriz nesse primeiro momento.

No entanto, ela não parou. Nessa quinta-feira (30), pela manhã, afinal, a atriz voltou a atacar o jogador, desta vez, de maneira mais direta. Luana falou do astro como pai e companheiro. Neymar, por sua vez, estava quieto e não tinha se manifestado.

“Quero lembrar que todos devem votar contra a privatização das praias. É senhoras, 2024.A gente tem que ter esse tipo de desgaste. Lembra quando falei que era difícil ser cidadão no Brasil? E vem aí esse ignóbil, desse ex-ídolo… porque realmente já fez muita coisa pelo Brasil. Como consegue fazer tanta m*rda, como consegue ser tão mau-caráter? Ele é um péssimo cidadão, péssimo exemplo como pai e péssimo exemplo como homem, como marido, como companheiro, péssimo”, disse Piovani.

O senado discute a PEC que transfere a propriedade de terrenos do litoral brasileiro, atualmente sob domínio da Marinha, para estados, municípios e proprietários privados. A proposta está parada na Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) desde agosto.

Neymar vai para o ataque

Na noite da quinta-feira (30), no entanto, o camisa 10 do Al-Hilal perdeu a paciência. Afinal, ele ficou incomodado e respondeu. O ex-atleta do Santos criticou a atriz e perguntou se ela quer aparecer.

“Cansado de ficar escutando um monte de m… de gente que não sabe o que eu vivo nem o que passei. Agora essa louca não solta mais a porra do meu nome. Não F…, Luana, tá cheia de filho aí, cheia de trabalho, vai cuidar da sua vida”, iniciou Neymar que ainda falou sobre a criação dos filhos.

“Quer falar dos meus filhos? Não estou te entendendo, nunca falei nada dos seus filhos. Sempre tratei seus filhos muito bem. Que por sinal me adoram, não sei por quê. Agora você não pode falar da minha criação, das minhas crias. Se você quiser o telefone das mães dos meus filhos, eu te passo, não tem problema nenhum. Pergunta para elas se sou um mau pai”, completou.

