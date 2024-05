Vasco associativo ainda não divulgou balanço financeiro

O Vasco completou, nesta quinta-feira (30), o atraso de 30 dias no prazo determinado por lei para publicar o balanço financeiro referente ao ano de 2023. Até o momento, o clube carioca não informou quando pretende apresentar os números.

Afinal, o Cruz-Maltino deveria ter divulgado o relatório até o dia 30 de abril. Naquela época, o presidente Pedrinho e seus vices culparam a gestão anterior, de Jorge Salgado, pela desorganização dos números. Algo que irritou o antigo mandatário.

Ainda de acordo com a gestão do atual presidente, o balanço precisa ser corrigido para que seja apresentado da maneira correta. A informação é do portal “ge”. Segundo a Lei Geral do Esporte, existem penalidades para as instituições desportivas que não cumprem com o prazo obrigatório.

Por fim, desde 1998, a legislação brasileira prevê obrigações contábeis de ligas desportivas, entidades e clubes. Em caso de não cumprimento, há possibilidade até de afastamento de presidente. O Vasco, portanto, necessita agilizar a apresentação do documento para não correr riscos de sanções.

Leia o que diz a Lei Geral do Esporte no artigo 63

“§ 2º As organizações esportivas que violarem o disposto neste artigo ficam ainda sujeitas:

I – ao afastamento de seus dirigentes;

II – à nulidade de todos os atos praticados por seus dirigentes em nome da organização, após a prática da infração, respeitado o direito de terceiros de boa-fé.

§ 3º Para fins de aplicação do § 2º deste artigo, consideram-se dirigentes:

I – o presidente da organização esportiva, ou aquele que lhe faça as vezes;

II – o dirigente que cometeu a infração, ainda que por omissão.”

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.