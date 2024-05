Com mais uma vitória, Fluminense eleva faturamento na Libertadores

Após a vitória por 3 a 2 sobre o Alianza Lima, no Maracanã, o Fluminense chegou ao valor de US$ 5,570 milhões acumulados na fase de grupos da Libertadores (R$ 28,98 milhões). Assim, este último triunfo gerou para os cofres tricolores mais R$ 1,7 milhão.

A Conmebol premia em US$ 1,25 milhão (R$ 6,47 milhões) as equipes classificadas para as oitavas de final da Libertadores. No início, pela participação, o clube carioca já havia levado US$ 3 milhões (R$ 15,5 milhões). Cada vitória, contudo, gera mais US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão).

Vale lembrar que na campanha do título da Libertadores de 2023, o clube carioca arrecadou US$ 27,15 milhões (cerca de R$ 136 milhões na cotação da época) ao longo da competição.

Líder isolado do Grupo A, o Tricolor garantiu a vaga nas oitavas de finais e encerrou a participação na fase de grupos de forma invicta, algo inédito em sua história.

Por fim, na próxima segunda-feira (3), a Conmebol vai realizar o sorteio que vai definir o adversário do Fluminense nas oitavas de finais da Libertadores. Antes disso, aliás, no sábado (1), às 18h30 (de Brasília), o Tricolor volta a campo para enfrentar o Juventude, pelo Brasileiro, também no Maracanã.

Confira a premiação da Libertadores 2024

Fase de grupos: US$ 3 milhões + US$ 330 mil por vitória.

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão

Quartas de final: US$ 1,7 milhão

Semifinal: US$ 2,3 milhões

Vice-campeão: US$ 7 milhões

Campeão: US$ 23 milhões

