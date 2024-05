Carille segue com dúvida no meio para duelo contra o Botafogo-SP

O Santos segue sua preparação para o duelo contra o Botafogo-SP, na segunda-feira (3), às 20h, no Estádio do Café, em Londrina, pela oitava rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. O elenco trabalhou durante a semana no CT Rei Pelé e o técnico Fábio Carille ainda tem dúvidas no time titular.

Afinal, o volante João Schimdt ainda é dúvida para a partida contra o Botafogo-SP. O volante, que sofreu um entorse no tornozelo direito na vitória sobre o Brusque no último dia 19, está em fase de transição no campo, ainda sem contato com o restante dos companheiros. Existe uma esperança que o jogador esteja disponível para o duelo desta segunda-feira. Contudo, ainda é uma grande incógnita.

Se João Schimdt não tenha condições, ele deve ser novamente substituído por Tomás Rincón. Contudo, esta será a última partida do venezuelano, antes de se apresentar à seleção da Venezuela. Ele estará com o grupo vinotinto na disputa da Copa América. Assim, corre o prazo do Peixe de recuperar seu titular para a sequência da Série B.

Já os atacantes Pedrinho, Julio Furch e Guilherme seguem no departamento médico e sem previsão de retorno. Os dois primeiros tratam de dores na região do púbis. Já o terceiro se recupera de uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda.

Um provável Santos tem: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; Tomás Rincón (João Schmidt), Diego Pituca e Giuliano; Weslley Patati, Otero e Willian Bigode.

