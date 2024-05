Perto da volta aos gramados, Juventude prega união entre os gaúchos

Fábio Pizzamiglio, presidente do Foto: Gabriel Juventude, fala sobre Foto: retorno do Brasileirão - (crédito: - Foto: Tadiotto/E.C.Juventude)

Um mês após sua última partida na temporada, o Juventude se prepara para voltar aos gramados. O time enfrenta o Fluminense neste sábado (1), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela 7ª rodada do Brasileirão. Fábio Pizzamiglio, presidente do clube, ressaltou a importância da competição, que ficou paralisada por duas semanas por causa dos estragos causados pela chuva em várias cidades do Rio Grande do Sul.

“Em Caxias, o estádio Alfredo Jaconi e o CT foram pouco afetados, mas o estrago foi muito grande em Porto Alegre. Não havia clima para que o futebol continuasse. Conseguimos ter o apoio da maioria dos clubes para interromper o campeonato”, afirmou o dirigente.

“Mesmo que os clubes passem por um período menor de recuperação entre jogos nesse retorno, há espaço no calendário que os confrontos sejam realizados. As coisas agora já estão um pouco mais controladas e podemos voltar a pensar em futebol”, completou.

União gaúcha

No dia cinco, a equipe voltará a atuar diante do seu torcedor na partida contra o Atlético (GO), pelo Brasileirão. Além disso, o clube irá ceder o Alfredo Jaconi ao Internacional, para um jogo pela Sul-Americana, e ao Grêmio, para um jogo do Brasileirão, ainda a confirmar.

“Sabemos da rivalidade que existe entre os clubes aqui dentro do Rio Grande Sul, mas isso fica pequeno num momento como o que estamos vivendo no estado. Isso já aconteceu conosco lá atrás. O Esportivo nos cedeu o seu estádio no momento em que precisamos. Numa outra ocasião, atuamos na Arena do Grêmio. Nesse momento, é algo que transcende a rivalidade. O Rio Grande do Sul precisa de empatia e ajuda. É o que estamos fazendo”, disse Pizzamiglio.

Solidariedade verde e branca

Ao longo deste mês, o clube participou de diversas ações para ajudar pessoas que estão passando por dificuldades por causa da chuva em solo gaúcho. Entre elas, realizou campanha de coleta de mantimentos e arrecadou cerca de 30 toneladas entre alimentos, garrafas de água, produtos de higiene e limpeza, roupas de inverno e rações para cachorros.

“Realizamos uma campanha de coleta de mantimentos e conseguimos arrecadar cerca de 30 toneladas entre alimentos, garrafas de água, produtos de higiene e limpeza, roupas de inverno e rações para cachorros. Fizemos a entrega desse material em duas das regiões mais afetadas pelas chuvas, que foram São Sebastião do Caí e Canoas”, ressaltou o dirigente.

“Vários atletas estiveram na linha de frente e participaram das entregas, como Nenê, Alan Ruschel, Jean Carlos, entre outros. Além disso, jogadores e funcionários também estiveram no Hemocentro Regional de Caxias do Sul para contribuir com doações de sangue. Todos se mobilizaram e conseguiram ajudar no que foi possível”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.