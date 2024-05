Endrick ainda pode render bolada milionária ao Palmeiras

Endrick fez seu último jogo pelo Palmeiras nesta quinta-feira (30), no empate sem gols contra o San Lorenzo, no Allianz Parque, pela Libertadores. Contudo, o jogador ainda pode seguir enchendo os cofres do Verdão. Isso porque o atacante ainda tem metas e bônus para bater nas cláusulas do contrato com o Real Madrid.

Até aqui, a transferência do camisa 9 já garantiu R$260 milhões ao Palmeiras. e pode aumentar ainda mais, com números na Seleção e no Real Madrid. Endrick já atingiu cinco metas milionárias, somando 11,25 milhões de euros em bônus, e ainda tem mais duas possibilidades para atingir o limite.

Ele pode render mais R$1,25 milhões se marcar mais cinco gols e chegar aos 25 desde a venda ao clube espanhol, ou ser titular em um jogo da Seleção Brasileira. Ele precisa atingir apenas um destes objetivos, já que existe um limite de 12,5 milhões previsto em contrato na soma das metas.

Quando chegar ao Real Madrid, haverá outros 12,5 milhões de euros em metas que podem ser alcançadas atuando pelo clube Merengue. Contudo, este depende mais de jogos como titular, gols e títulos conquistados.

Até aqui, ele já conseguiu R$2,5 milhões por ter marcado 20 gols desde a venda para o Real Madrid e mais R$1,25 milhão por ter sido convocado para a Seleção. Nesta conta, soma-se os tentos pelo Palmeiras, seleção brasileira principal e até os do Real Madrid. Os gols pelo clube espanhol só vale se Endrick não completar mais nenhuma meta até o fim da Copa América e a saída do Verdão.

