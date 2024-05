Cavani oferece produto a garoto e chama atenção na Argentina

O atacante Edinson Cavani, do Boca Juniors, chamou atenção. Afinal, ele foi tietado por um garoto na porta do CT do Boca Juniors, na Argentina, e ofereceu um produto diferente.

Afinal, foi possível ver alguns mosquitos sobrevoando o local. Cavani, aliás, tentou espantar os bichos durante o vídeo. Depois ele ofereceu ao garoto um repelente para passar no corpo.

“Querem um pouco de repelente? Passem um pouco de repelente aí.”, disse o goleador ao responsável pelo garoto.

Na sequência, afinal, o jovem aceitou e o jogador borrifou o produto nos dois.

Surto de dengue na Argentina

Afinal, o repelente com o atacante Cavani faz sentido. A Argentina viveu um surto de dengue. No último boletim publicado pelo governo, foram 333.084 confirmados, com taxa de 708 casos por 100 mil habitantes. Até agora foram registrados 238 mortes.

