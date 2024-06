Guia da rodada 7 do Brasileirão 2024: Jogos, escalações e onde assistir

Ele está de volta! Após 13 dias de paralisação em razão das tragédias causadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, o Brasileirão reinicia na rodada 7 neste sábado (1/6). Devido a presença dos gaúchos Grêmio, Internacional e Juventude, a CBF acatou o pedido dos clubes para interromper o campeonato e retoma de onde parou: com jogões e emoção garantida para o torcedor que estava com saudade.

Devido ao atraso de duas semanas, o calendário teve que ser reformulado para evitar o adiamento do encerramento do campeonato e a decisão da CBF foi de aproveitar o período da Copa América para fazer o encaixe das partidas.

Mas com a bola voltando a rolar, os gaúchos atraem os olhos para o retorno à ação. Como a Arena do Grêmio foi muito afetada pelas chuvas no RS, o Imortal vai mandar a partida contra o Bragantino no Couto Pereira, em Curitiba, podendo escalar na tabela. Os colegas de estado, no entanto, estarão em terras rivais. O Inter encara o Cuiabá fora de casa, assim como o Juventude contra o Fluminense.

Um dos principais compromissos da bateria, no domingo, o Maracanã será palco do clássico carioca entre Vasco x Flamengo, às 16h, na estreia do técnico Álvaro Pacheco. No mesmo horário, o vice-líder Bahia reencontra o Atlético-MG, que venceu na última rodada de 2023 para seguir na elite, mas agora joga valendo a dianteira da competição. Enquanto isso, o líder Athletico defende a ponta contra o Fortaleza, no Castelão.

A parte de baixo da tabela também tem emoção, com confrontos importantes entre Fluminense e Juventude e o confronto dos desesperados Vitória e Atlético-GO. Confira a seguir os detalhes de todos os jogos:



Grêmio x RB Bragantino

Com jogo em campo "emprestado", o Grêmio busca quebrar a sequência sem vitória contra o Bragantino, que está invicto contra a equipe gaúcha desde novembro de 2021. O Tricolor retornou aos campos nesta quarta-feira (29/5) pela Libertadores após quase 30 dias sem jogar e voltou em grande estilo, com uma goleada de 4 x 0 em cima do The Strongest. Já o Massa Bruta chega de um empate amargo com o Coquimbo Unido na Sul-Americana que o deixou em segundo lugar no grupo e, assim, tendo que disputar vaga nos playoffs.

Data: sábado (1/6), às 16h

Local: Couto Pereira (PR)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Grêmio

Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê, Cristaldo, Galdino e Soteldo; Diego Costa. Técnico: Renato Gaúcho

RB Bragantino

Cleiton; Nathan Mendes, Eduardo Santos, Pedro Henrique, Guilherme Lopes; Jadsom, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista; Helinho, Mosquera, Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha

Vitória x Atlético-GO

As duas equipes vivem momentos dramáticos na zona de rebaixamento. Mesmo com a vantagem de jogar em casa, o clube de Salvador não vence o Atlético-GO desde 2017, com quatros empates e uma derrota desde então. Ambos estão empatados em pontos, vitórias e saldo de gols, porém o Vitória está acima por ter balançado as redes mais vezes (5x2). A equipe baiana, no entanto, amarga uma sequência de cinco derrotas, a última delas sendo a eliminação para o Botafogo na Copa do Brasil. Para o time goiano a história é outra, venceram o Brusque e conseguiram avançar no torneio mata-mata.

Data: sábado (1/6), às 16h

Local: Barradão (BA)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Vitória

Lucas Arcanjo; Willian Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Patric Calmon; Rodrigo Andrade e Dudu ; Daniel Júnior, Matheusinho e Iury Castilho; Osvaldo. Técnico: Thiago Carpini

Atlético-GO

Ronaldo; Luiz Felipe, Adriano Martins, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Lucas Kal, Gabriel Baralhas e Alejo Cruz; Shaylon, Luiz Fernando e Vágner Love. Técnico: Jair Ventura

Fluminense x Juventude

Em briga para fugir da parte de baixo da tabela, este confronto pode conceder uma escapatória para uma das equipes. O Fluminense está com o último posto da zona de rebaixamento, em 17º, e pouco acima está o Juventude, em 15º. Os dois times estão empatados com 5 pontos, mas o gaúcho tem vantagem no saldo de gols, além de duas partidas a menos. Nos últimos cinco encontros, cada um venceu duas vezes e o outro terminou empatado.

Data: sábado (1/6), às 18h30

Local: Maracanã (RJ)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Fluminense

Fábio; Guga, Manoel, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Alexsander e Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Juventude

Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Zé Marcos, Danilo Boza e Alan Ruschel; Thiaguinho, Jadson e Nenê; Marcelinho, Lucas Barbosa e Erick Farias. Técnico: Roger Machado

Cuiabá x Internacional

Com quatro derrotas e nenhum ponto, o Cuiabá passa aperto na lanterna da tabela, enquanto o adversário da noite briga por G-6. A última vitória do Dourado foi em 8 de maio, pela Sul-Americana. Esta semana perderam do Lanús de 1 x 0 e não conseguiram vaga direta nas oitavas do torneio. O Colorado também foi derrotado no campeonato continental por 2 x 1 para o Belgrano, mas ainda pode se classificar devido aos jogos pendentes. Esta será apenas a nona vez que os dois times se cruzam, fazendo 10 anos desde a primeira ocasião, e foi somente no ano passado que as equipes venceram como visitantes. O time mato-grossense levou a melhor no Beira Rio no primeiro turno e o Colorado devolveu o resultado no segundo, no Mato Grosso.

Data: sábado (1/6), às 18h30

Local: Arena Pantanal (MT)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Cuiabá

Walter; Railan, Bruno Alves, Gabriel e Ramon; Lucas Mineiro, Denílson e Max; Eliel (Jonathan Cafú), Clayson e Isidro Pitta. Técnico: Petit

Internacional

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Fernando, Mauricio, Alan Patrick e Wesley; Valencia e Borré. Técnico: Eduardo Coudet.

Corinthians x Botafogo

Apenas uma posição acima da zona de rebaixamento e ainda ameaçado no Brasileirão, o Corinthians aproveitou a pausa do campeonato e emplacou uma boa sequência nas copas, com três vitórias consecutivas. O Botafogo também ficou sem perder no período, com dois triunfos e um empate, garantindo o segundo lugar no grupo da Libertadores, mas agora retoma o foco para brigar pela dianteira do torneio nacional. O Timão levou a melhor quatro vezes nos últimos cinco confrontos diretos, enquanto o Glorioso foi superior em apenas uma.

Data: sábado (1/6), às 21h

Local: Neo Química Arena (SP)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Corinthians

Carlos Miguel; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Igor Coronado, Yuri Alberto e Wesley. Técnico: António Oliveira.

Botafogo

John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Savarino; Luiz Henrique, Tiquinho Soares e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.

Vasco x Flamengo

O primeiro capítulo do Vasco sob o comando do português Álvaro Pacheco começa logo com o Clássico dos Milhões contra o maior rival, Flamengo. Há mais de dez dias sem entrar em campo, o Gigante da Colina aproveitou o tempo para iniciar o novo trabalho de olho em subir na tabela para se afastar do Z-4. Do outro lado, o rubro-negro flertou com a crise e uma possível eliminação precoce na Libertadores, mas emplacou quatro vitórias seguidas, conseguiu se classificar e agora pode terminar a rodada como líder do Brasileirão. O Fla venceu quatro dos últimos cinco jogos contra o cruzmaltino, o outro foi empate.

Data: domingo (2/6), às 16h

Local: Maracanã (RJ)

Transmissão: TV Globo e Premiere

Escalações prováveis:

Vasco

Léo Jardim; Gary Medel, Léo, João Victor; Puma Rodríguez, Galdames, Sforza, Payet, Lucas Piton; David, Vegetti. Técnico: Álvaro Pacheco.

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Fabrício Bruno, Viña; Allan (Pulgar), De La Cruz, Arrascaeta, Gerson; Cebolinha, Pedro. Técnico: Tite.

Atlético-MG x Bahia

O Galo começou mal a pausa do Brasileirão, com derrotas na Libertadores e Copa do Brasil, mas conseguiu avançar em ambos os torneios e chega motivado por uma goleada de 4 x 0 no último compromisso. Do outro lado, o Bahia reencontra o Atlético-MG, adversário que venceu na última rodada de 2023 para garantir a permanência na Série A, mas vindo de uma eliminação para o CRB na semifinal da Copa do Nordeste. Ainda assim, o Tricolor de Aço é vice-líder da elite nacional e pode terminar a rodada na ponta.

Data: domingo (2/6), às 16h

Local: Arena MRV (MG)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Atlético-MG

Everson, Saravia, Rômulo, Bruno Fuchs (Maurício Lemos), Arana; Battaglia, Alan Franco, Zaracho, Scarpa, Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Bahia

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni

Criciúma x Palmeiras

Com apenas três partidas na Série A de 2024, o Criciúma ainda não pôde pegar no tranco no retorno à elite, mas enfrenta o atual campeão para um teste de fogo. Um dos invictos no Brasileirão, o Tigre reencontra o Verdão pela primeira vez desde 2014, mas a última vitória sobre o alviverde veio bem antes, em 1997. Desde então, foi um empate e cinco triunfos do Palestra, que agora não tem mais o jovem Endrick à disposição.

Data: domingo (2/6), às 16h

Local: Estádio Heriberto Hulse

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Criciúma

Gustavo (Alisson); Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco; Barreto, Higor Meritão, Ronald, Marcelo Hermes; Matheusinho, Felipe Vizeu. Técnico: Cláudio Tencati

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Estêvão, Lázaro e Rony. Técnico: Abel Ferreira

São Paulo x Cruzeiro

O confronto da 6ª rodada mede forças entre duas equipes que encontraram os rumos sob a batuta dos novos técnicos. Sem perder desde a chegada de Luis Zubeldía, o São Paulo tem logo no cangote o Cruzeiro, também invicto no comando de Fernando Seabra. A dupla está empatada em 10 pontos, em 5º e 6º, respectivamente, mas a Raposa tem um jogo a menos e mira deixar o Tricolor para trás de olho em um lugar no G-4. O equilíbrio permanece entre ambos, com duas vitórias para os paulistas e outras duas para os mineiros nos últimos cinco encontros, além de um empate.

Data: domingo (2/6), às 18h30

Local: Morumbis (SP)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

São Paulo

Rafael; Igor Vinícius, Arboleda (Diego Costa), Alan Franco e Patryck; Bobadilla e Alisson; Rodrigo Nestor, Lucas Moura e Luciano; Juan. Técnico: Luis Zubeldía

Cruzeiro

Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo, Marlon; Lucas Silva, Lucas Romero; Gabriel Veron, Matheus Pereira, Barreal; Rafa Silva. Técnico: Fernando Seabra

Fortaleza x Athletico-PR

Enquanto o Fortaleza chega empolgado pelo avanço na Copa do Nordeste e o primeiro lugar na Sul-Americana no grupo com o Boca Juniors, o Athletico perdeu duas seguidas em casa pelo torneio continental e viu escapar a liderança na chave. Ainda assim, ao olhar para a tabela do Brasileirão, o Furacão tem motivo para manter a confiança alta e brigar para continuar como líder. Ainda assim, pesa a favor do Leão do Pici a invencibilidade recente contra o adversário, com duas vitórias e três empates de 2022 em diante.

Data: domingo (2/6), às 18h30

Local: Arena Castelão (CE)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Fortaleza

Joao Ricardo; Tinga, Britez, Titi e Bruno Pacheco (Felipe Jonatan); Zé Welison, Pedro Augusto e Tomás Pochettino; Pikachu, Moisés e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Athletico-PR

Bento; Leo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Fernando; Erick, Fernandinho, Zapelli, Canobbio e Cuello; Pablo. Técnico: Cuca

*Estagiários sob a supervisão de Danilo Queiroz