Com futuro indefinido, Marlon volta a atuar pelo Fluminense após quase três meses

Desde o início da temporada, o Fluminense tem sofrido com a quantidade de jogadores lesionados. No entanto, na última semana, conseguiu diminuir a extensa lista de atletas no departamento médico. Entre eles, está Marlon, que voltou a atuar depois de quase três meses no triunfo por 3 a 2 sobre o Alianza Lima, no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores.

Por outro lado, a cria de Xerém entra a partir deste sábado (1) em seu último mês de contrato por empréstimo com o clube carioca. No momento, a situação é indefinida, porém o atleta, que pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, era tido como substituto de Nino no início da temporada, segundo o próprio treinador Fernando Diniz.

Marlon passou por uma artroscopia no joelho direito no começo de abril. Desde a derrota para o Botafogo por 4 a 2, pelo Campeonato Carioca, no dia 3 de março, não atuava. Mesmo com a chegada de Thiago Silva, que só poderá atuar depois do dia 10 de julho, um novo empréstimo com o defensor não está descartado.

“Esse momento exigiu um sacrifício, consegui ir no sacrifício até onde pude, mas agora estou recuperado, zerado. Agora é voltar e ficar à disposição do professor (Fernando Diniz)”, afirmou.

O zagueiro ainda tem mais três anos de contrato no Shakhtar, até julho de 2026, mas pode se transferir por empréstimo gratuito de um ano para qualquer clube por determinação da Fifa. Afinal, a entidade definiu essa configuração em virtude da guerra entre Rússia e Ucrânia.

“Estamos todos na expectativa. Vamos ver. O futuro a Deus pertence”, disse Marlon.

