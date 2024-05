Lenda do Manchester United detona Israel: ‘Criminosos’

Jogadores com passagens pelo Manchester United costumam ter o hábito de se posicionar em assuntos que não envolvem o futebol. Além do lado cidadão, os atletas entendem que os Diabos Vermelhos são um dos mais populares clubes da Inglaterra e do mundo. Assim, eles têm a consciência do poder de influência que conquistaram na mídia e sobre a população.

Um exemplo de jogador que se encaixa neste perfil é a lenda Eric Cantona. O ex-atacante do Manchester United recentemente utilizou suas redes sociais para criticar Israel por seu movimento bélico em Gaza, de acordo com informações da agência de notícias “Anadolu”.

“Sobrou alguém que ainda defenda esses criminosos? Ainda há alguém que não condene esses criminosos? Ainda tem Estados que armam esses criminosos? Sobrou alguém que não chame isso de genocídio? Sobrou alguém incapaz de chorar diante de tanto horror?”, questionou no Instagram.

Cantona é assumidamente um apoiador da Palestina e, desde que se aposentou dos gramados, atua como cantor. Neste sentido, ele produziu e gravou uma música em solidariedade a este povo em conjunto com a banda escocesa Primal Scream.

Além disso, em outra oportunidade, de maneira colaborativa com os grupo The Libertines e a cantora Patti Smith, participou de um concerto beneficente para os refugiados palestinos em Londres.

Israel faz frequentes ataques a Gaza desde o começo de outubro de 2023, em retaliação ao grupo terrorista Hamas. Até aqui são pelo menos 36 mil mortos, 80 mil feridos e dois milhões de desabrigados.

Idolatria no Manchester United

Cantona defendeu o Manchester United entre 1992 e 1997, com passagem extremamente vitoriosa. Afinal, ele conquistou cinco títulos da Premier League, quatro Supercopas da Inglaterra e duas copas nacionais. Pelos Diabos Vermelhos, atuou em 185 partidas, 82 gols marcados e sete assistências.

