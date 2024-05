Diniz deve fazer duas alterações no Fluminense diante do Juventude

Paulo Henrique Ganso deve ser titular no retorno do Campeonato Brasileiro - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Depois de duas semanas paralisado em virtude das enchentes do Rio Grande do Sul, o Campeonato Brasileiro volta neste final de semana. Assim, o Fluminense tenta deixar a zona de rebaixamento em duelo direto, neste sábado (1) com o Juventude, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. O técnico Fernando Diniz deve fazer duas alterações para o confronto.

Dessa forma, John Kennedy, que foi titular no último jogo da Libertadores, deve voltar ao banco e dar lugar a Paulo Henrique Ganso. Como Lima está suspenso, a tendência é que o treinador coloque o camisa 10, que entrou no segundo tempo diante do Alianza Lima, para ocupar o setor. A informação é do portal “ge”.

No sistema defensivo, Marlon, que voltou a atuar depois de quase três meses, deve ser o titular ao lado de Felipe Melo. Além disso, Martinelli irá atuar em sua posição de origem ao lado de Alexsander para contribuir na saída de bola e na marcação à frente da defesa.

Essa deve ser a última partida de Jhon Arias antes de se apresentar à seleção colombiana para a disputa da Copa América. Vale lembrar que a Federação liberou o jogador para disputar mais dois jogos com a camisa do Tricolor antes da apresentação.

Na classificação, ambas as equipes somam cinco pontos, porém o time de Caxias do Sul tem um saldo melhor e ocupa a 15ª colocação. O Tricolor, por sua vez, está em 17º, no Z4, algo que não acontecia há cinco anos, quando, na edição 2019, encerrou a 33ª rodada na zona da confusão.

