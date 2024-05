Paraguai rejeitou pedido de Grêmio, e Villasanti se despede contra o Bragantino

O Grêmio sofrerá com uma perda impactante em seu elenco após o jogo com o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (01/06). Isso porque o meio-campista Villasanti será obrigado a se apresentar à seleção do Paraguai. O Imortal enviou um pedido à federação do país com o objetivo de tentar adiar a ida do jogador. Contudo, houve rejeição da solicitação.

Assim, o volante será desfalque nos jogos decisivos atrasados pela fase de grupos da Libertadores. No caso, os embates com o Huachipato, no Chile, na próxima terça-feira (04/06). Além de Estudiantes quatro dias depois, no Couto Pereira, em Curitiba.

A confirmação da ausência de Villasanti logo após o confronto pela sétima rodada da Série A ocorreu nesta sexta-feira (31). Tal situação aconteceu em declaração do diretor da seleção do Paraguai, Justo Villar, para a imprensa local.

“Seria impossível aceitar o pedido do Grêmio, porque teríamos que administrar o visto (para os EUA) de Mathías Villasantti. Não podíamos liberá-lo e sentimos a necessidade de tê-lo no grupo”, esclareceu o dirigente.

Dessa forma, a tendência é a de que Renato Gaúcho escolha Dodi como substituto do paraguaio no time titular. Afinal, o mesmo substituiu Villasanti no último compromisso, a goleada por 4 a 0 sobre o The Strongest, no Couto Pereira. Na ocasião, o atleta estrangeiro cumpria suspensão.

Grêmio terá maratona de jogos em curto período

Além da baixa de Villasanti, outra preocupação do Tricolor Gaúcho são os desfalques por contusão. Afinal, a equipe entrará em uma maratona de jogos em um curto período de tempo. Um exemplo disso é que, em junho, o Grêmio terá dez compromissos com intervalo entre três a cinco dias.

