Contra o Juventude, Fluminense reencontrará velhos conhecidos

Ao entrar em campo para a retomada do Brasileirão, neste sábado (1º), contra o Juventude, pela sétima rodada, o Fluminense encontrará alguns velhos rostos conhecidos. Ao todo, três ex-tricolores estarão “em campo” no duelo em questão pelo lado gaúcho.

Um deles, porém, é o motivo das aspas na frase anterior. Roger Machado é o treinador do Juventude e, por mais que ele não vá exatamente “a campo”, ele estará na beira dele para enfrentar seu ex-time. O atual comandante do Papo não só atuou pelo Fluminense, como também foi técnico da equipe.

Sua passagem como jogador foi marcante, já que ele marcou o gol do título inédito da Copa do Brasil do Flu, em 2007, na final contra o Figueirense. Machado chegou em 2006, ficando até 2008, quando encerrou a carreira. Foram 120 jogos pelo Fluzão e dez gols marcados.

Como treinador, a passagem foi em 2021. Não tão marcante, porém. Ficou por 42 partidas, obtendo 19 vitórias, 13 empates e dez derrotas – aproveitamento de 55,5%.

E os jogadores?

Os outros dois, sim, concorrerão à temida “lei do ex”. O volante Jadson e o meia Nenê defenderam o Fluminense no passado. O primeiro defende o Juventude desde 2021, mas se aventurou nas Laranjeiras em 2018, atuando por 59 partidas. Deixou sua marca ao fazer três gols e contribuir com uma assistência.

Já Nenê passou três anos na equipe carioca. Foi entre 2019 e 2021, antes de retornar ao Vasco. No Tricolor, fez 116 jogos, com 28 gols e 16 assistências no período. Aos 42 anos, o craque ficou no banco a temporada inteira, mas assumiu a titularidade para o começo do Brasileirão. Começou todos os quatro jogos do Juventude até o momento na competição.

Jadson, por sua vez, é titular absoluto. Já são 21 jogos na temporada, com um gol e quatro assistências no ano. A tendência é que ambos comecem jogando o duelo deste sábado, marcado para às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.

