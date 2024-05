Fabrício Bruno e Viña treinam como titulares no Flamengo

O Flamengo realizou um treino nesta sexta-feira (31/05), no Ninho do Urubu. Assim, Tite deu pistas da escalação do time no clássico diante do Vasco neste fim de semana. O técnico deve promover alterações no sistema defensivo rubro-negro. A informação é do “ge”.

Escalação do Flamengo

Viña deve iniciar em campo no Clássico dos Milhões. Afinal, Ayrton Lucas está com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e não tem condições físicas de atuar neste fim de semana. Além disso, Léo Pereira segue no departamento médico com problema muscular. Portanto, Fabrício Bruno, que recusou uma proposta do West Ham e optou por ficar no Flamengo, começa como titular.

O Flamengo vem de quatro vitórias consecutivas e chega embalado no clássico. A provável escalação de Tite é Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Viña; Allan, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Cebolinha e Pedro. Gabigol e Bruno Henrique ficam como opções no banco de reservas.

Aliás, Vasco e Flamengo se enfrentam neste domingo (02/06), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sétima rodada do Brasileirão. Com 11 pontos conquistados, os jogadores rubro-negros estão na terceira colocação do campeonato e podem chegar na liderança em caso de uma vitória no clássico.

