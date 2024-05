Pedrinho cumprimenta jogadores em visita CT do Vasco; veja imagens

Pedrinho se reúne com elenco do Vasco antes de treino desta sexta (31) - (crédito: Foto: Reprodução / Vasco TV)

O presidente do Vasco, Pedrinho, esteve presente no treino desta sexta-feira (31), realizado no CT Moacyr Barbosa. O mandatário surge em vídeos publicado nas mídias sociais do clube, também nesta sexta.

Nas imagens, Pedrinho aparece sorridente e distribuindo abraços. Ele, aliás, se reúne com jogadores do elenco, com os quais trocou cumprimentos antes das atividades.

Álvaro Pacheco, novo treinador vascaíno, foi outro a receber um efusivo cumprimento do mandatário. Desde que a Justiça do Rio de Janeiro tirou o controle da SAF das mãos da 777, Pedrinho passou a ganhar, assim, mais espaço no clube.

Afinal, o ex-jogador e agora presidente vem trabalhando em várias frentes, como nos esportes olímpicos, e, especialmente, na reforma de São Januário. Uma das promessas de sua campanha, Pedrinho está na frente do assunto, que já tramita de maneira favorável na Câmara Municipal. Clique aqui e leia sobre a reunião que o vascaíno teve com autoridades nesta semana.

Veja abaixo o vídeo publicado pelo Vasco!

