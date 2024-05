Diogo Defante responde Neymar: ‘Que p…’

Diogo Defante postou um stories marcando o perfil de Neymar na tarde desta sexta-feira falando sobre a “escovada” que levou do jogador após criticar privatizações pelo “X”, antigo Twitter.

O jogador do Al-Hilal levou a situação como uma indireta e rebateu pelas redes sociais. Isso porque o humorista postou a frase: “privatiza a cabeça do meu p…”.

O que Neymar disse?

“Cuidado para quem você abre a porta da sua casa. Esse cidadão aí pediu para amigos para me conhecer, como era fã e achava super gente boa, pedi para que levasse ele em casa… Foi super bem recebido, assistiu filme na minha casa, brincou, conheceu minha intimidade com a minha família e amigos e quase todo programa me liga para ganhar ibope… Fanfarrão, otário”, escreveu Neymar.

O que Defante respondeu?

No vídeo, Defante dá um riso sem graça e pede desculpas a Neymar.

“Porra, aí, mó climão. Peço perdão ao Neymar Jr… Car…, que pica!”, disse ele.

Privatizações

Neymar está envolvido em tretas na web por causa de negócios de suas empresas que envolvem a construção de condomínios no Nordeste que receberam o nome de “Caribe brasileiro”. Aliás, famosos acusam Neymar de apoiar a privatização de praias brasileiras. Esse, inclusive, é o principal motivo da treta entre Neymar e a atriz Luana Piovani.

O jogador, por meio de assessoria, nega a ligação entre seus negócios e a PEC que está em avaliação no Congresso Nacional. A PEC que transfere a propriedade de terrenos do litoral brasileiro, atualmente sob domínio da Marinha, para estados, municípios e proprietários privados está parada na Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) desde agosto.

