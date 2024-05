Antes da mudança para Madri, Endrick se declara: ‘Resto da vida’

Falta muito pouco para a mudança de Endrick para o Real Madrid. Isso porque o jogador já se despediu do Palmeiras e está de malas prontas para morar na Espanha. Mas se tem alguém que provavelmente estará com ele nessa mudança é a namorada Gabriely Miranda.

Isso porque a grande promessa do futebol brasileiro fez uma declaração de amor tocante dizendo que quer ter a namorada ao lado “pelo resto da vida”. Aos 17 anos, ele já declarou, inclusive, que pensa em casar e ser pai jovem.

“Eu quero você para amar o resto da minha vida…”, postou ele.

“Ah, eu te amo, véi”, respondeu ela, nos comentários.

Uma publicação partilhada por Endrick????????? (@endrick)

Nos comentários, só mensagens positivas de seguidores do casal. A publicação é limitada para apenas seguidores de Endrick, o que provavelmente é uma estratégia do garoto para evitar haters.

Homenagens a Endrick

Nesta quinta-feira (30), a joia fez seu último jogo com a camisa do Verdão, no empate sem gols com o San Lorenzo, no Allianz Parque, pela Libertadores. Já acertado com o Real Madrid, da Espanha, o atacante viveu um misto de emoções.

As homenagens começaram antes mesmo da bola rolar. Diante de 40 mil torcedores, o camisa 9 teve um mosaico feito pela torcida com sua imagem junto da frase “Até logo”. Endrick chegou a chorar, mas logo se recompôs e voltou seu foco para a partida.

Substituído aos 24 minutos do segundo tempo, Endrick foi aplaudido pela torcida e recebeu um abraço de Abel e, inicialmente, seguiu para o vestiário, mas voltou ao banco de reservas. Ao fim do jogo, ele cumprimentou seus companheiros de Palmeiras e decidiu dar uma volta olímpica no Allianz Parque para se despedir da torcida.

Os próximos passos de Endrick

Endrick se apresenta à Seleção Brasileira na segunda-feira (03) para a disputa da Copa América. O Palmeiras vai fazer mais uma partida antes, no domingo (2), pelo Campeonato Brasileiro, mas o atacante está fora por ter que cumprir suspensão. Ao término da competição de seleções, o jovem se apresentará ao Real Madrid.