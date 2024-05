Gabriel Moscardo volta ao Corinthians diante do Botafogo

Neste sábado (1º), o Corinthians encara o Botafogo pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro e tenta se recuperar no torneio nacional. Para o jogo dentro da Neo Química Arena, o técnico António Oliveira vai contar com Gabriel Moscardo. O volante está recuperado da cirurgia no pé esquerdo e foi relacionado para o confronto.

Por causa de uma cirurgia no pé esquerdo, o jogador não foi ao PSG. Porém, ele viaja rumo ao futebol francês em julho. Pela venda, o Corinthians faturou 20 milhões de euros (R$ 107,5 milhões na cotação da época).

Números de Gabriel Moscardo

Considerado uma das principais revelações do Corinthians nos últimos tempos, Gabriel Moscardo surgiu na temporada 2023. No total, ele disputou 25 jogos, anotou um gol e deu uma assistência.

Falta de opções

Um dos motivos para a volta do volante são as baixas do setor de meio-campo. Maycon está lesionado e Paulinho não renovou o seu contrato. Assim sendo, ele deixou o Corinthians no início da semana.

Classificação

Com a volta de Gabriel Moscardo, o Corinthians tenta melhorar o seu resultado no Campeonato Brasileiro. Em seis jogos disputados, o Timão está na 16ª colocação, uma acima da zona de rebaixamento. A equipe soma seis pontos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.